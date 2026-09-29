Alexandru Rogobete, despre audierea Oanei Gheorghiu: „Am așteptat un program de guvernare, am primit povești"

Scris de Catalina Anghel Publicat: 29 sept. 2026, 15:46

Alexandru Rogobete a transmis un mesaj tranșant după audierea Oanei Gheorghiu, ministrul desemnat pentru Sănătate, în Comisia pentru Sănătate a Parlamentului. Fostul ministru al Sănătății susține că o astfel de audiere trebuie să se concentreze pe Programul de Guvernare, măsuri concrete, termene, finanțare și rezultate, nu doar pe experiența profesională sau pe proiectele dezvoltate anterior în societatea civilă.

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