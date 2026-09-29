Advertising
Advertising
Politica· 2 min citire
Alexandru Rogobete, despre audierea Oanei Gheorghiu: „Am așteptat un program de guvernare, am primit povești"
Alexandru Rogobete / Comisia pentru sănătate / Foto Facebook
Alexandru Rogobete a transmis un mesaj tranșant după audierea Oanei Gheorghiu, ministrul desemnat pentru Sănătate, în Comisia pentru Sănătate a Parlamentului. Fostul ministru al Sănătății susține că o astfel de audiere trebuie să se concentreze pe Programul de Guvernare, măsuri concrete, termene, finanțare și rezultate, nu doar pe experiența profesională sau pe proiectele dezvoltate anterior în societatea civilă.
Citește și
- 16:45Anca Alexandrescu despre următoarea mutare a președintelui: „Nu cred că Nicușor Dan ar risca să pună un prim-ministru PSD”
- 16:45Uniunea Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul”: Spațiul aerian al României trebuie apărat. Incursiunile repetate ale dronelor impun măsuri ferme și permanente
- 16:26Anca Alexandrescu, despre prezența lui Radu Miruță în parlament alături de trei generali: ”Atât de jos a căzut Armata Română încât să facă jocul USR-ului?”
- 15:22Nota de plată după guvernarea Bolojan: facturi mai mari, carburanți scumpi și noi creșteri de prețuri la raft
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News