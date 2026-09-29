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Politica· 2 min citire

Alexandru Rogobete, despre audierea Oanei Gheorghiu: „Am așteptat un program de guvernare, am primit povești"

Alexandru Rogobete / Comisia pentru sănătate / Foto Facebook

Alexandru Rogobete / Comisia pentru sănătate / Foto Facebook

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Scris de Catalina Anghel Publicat: 29 sept. 2026, 15:46

Alexandru Rogobete a transmis un mesaj tranșant după audierea Oanei Gheorghiu, ministrul desemnat pentru Sănătate, în Comisia pentru Sănătate a Parlamentului. Fostul ministru al Sănătății susține că o astfel de audiere trebuie să se concentreze pe Programul de Guvernare, măsuri concrete, termene, finanțare și rezultate, nu doar pe experiența profesională sau pe proiectele dezvoltate anterior în societatea civilă.

Ce a lipsit din audiere: măsuri, termene, bugete

Potrivit lui Rogobete, audierea ar fi trebuit să se concentreze pe Programul de Guvernare. Parlamentarii, spune el, au nevoie să afle ce măsuri administrative propune candidatul, în ce termene, cu ce finanțare, prin ce mecanisme și cu ce rezultate estimate.

În locul acestor răspunsuri, susține Rogobete, ministrul desemnat a vorbit despre activitatea sa din ONG. Fostul ministru recunoaște valoarea proiectelor construite acolo și spune că respectă munca depusă, dar subliniază că administrația publică centrală funcționează după alte reguli.

„Povești, intenții și formulări generale"

Rogobete afirmă că la întrebările parlamentarilor au venit din nou răspunsuri generale, nu argumente tehnice. El adaugă că Programul de Guvernare pe Sănătate suferă de aceeași problemă: multe intenții și puține mecanisme concrete.

Miza, explică el, este mare. Un ministru al Sănătății conduce un sistem cu sute de spitale, zeci de mii de angajați și milioane de pacienți. Pentru o asemenea răspundere, spune Rogobete, o candidatură are nevoie de plan, nu de narațiune emoțională.

Replica pentru Siegfried Mureșan: „România reală se vede mai bine din teren decât de la Bruxelles”

Rogobete a răspuns și afirmației premierului desemnat Siegfried Mureșan, potrivit căreia în România nu s-ar fi construit niciun spital nou. El îl invită pe Mureșan să vadă la fața locului investițiile din Târgu Mureș, Bistrița, Timișoara, Constanța, Sibiu, Pitești, Alba Iulia, Craiova, Cluj-Napoca, Oradea și București.

Oana Gheorghiu, aviz negativ în Comisia pentru Sănătate

Oana Gheorghiu a primit aviz negativ în Comisia pentru Sănătate. Pentru Rogobete, motivul este simplu: audierea trebuia să arate cum ar conduce candidata sistemul de sănătate, iar administrația centrală se conduce, în cuvintele lui, „cu decizii, termene, bugete, responsabilitate și soluții concrete".

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