Anca Alexandrescu despre următoarea mutare a președintelui: „Nu cred că Nicușor Dan ar risca să pună un prim-ministru PSD”

Publicat 29 sept. 2026, 16:45 Actualizat 29 sept. 2026, 16:46 Sursă Realitatea PLUS

Situația politică de la București intră într-o nouă etapă, iar Anca Alexandrescu consideră că Guvernul propus de Siegfried Mureșan nu va reuși să obțină votul Parlamentului. Într o intervenție la Realitatea PLUS, Anca Alexandrescu a vorbit despre ceea ce s-ar putea întâmpla după respingerea Executivului și despre următoarea nominalizare pe care ar putea să o facă președintele Nicușor Dan.

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