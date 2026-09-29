Anca Alexandrescu despre următoarea mutare a președintelui: „Nu cred că Nicușor Dan ar risca să pună un prim-ministru PSD”

Situația politică de la București intră într-o nouă etapă, iar Anca Alexandrescu consideră că Guvernul propus de Siegfried Mureșan nu va reuși să obțină votul Parlamentului. Într o intervenție la Realitatea PLUS, Anca Alexandrescu a vorbit despre ceea ce s-ar putea întâmpla după respingerea Executivului și despre următoarea nominalizare pe care ar putea să o facă președintele Nicușor Dan.
Unul dintre scenariile discutate este cel al unei noi desemnări pentru funcția de premier. Anca Alexandrescu susține că șeful statului nu ar avea, în opinia sa, intenția de a merge imediat spre alegeri anticipate și consideră că următoarea propunere ar putea avea o altă formulă politică.
În același timp, ea a comentat apariția proiectului privind organizarea alegerilor parlamentare anticipate, pus în transparență de Autoritatea Electorală Permanentă.
Anca Alexandrescu, despre legea pentru alegerile anticipate
Anca Alexandrescu a remarcat momentul în care Autoritatea Electorală Permanentă a pus în transparență proiectul legislativ referitor la alegerile parlamentare anticipate. În interpretarea sa, apariția documentului poate avea legătură cu discuțiile privind scenariile care s-ar putea deschide după respingerea Guvernului Mureșan.
„M-am uitat cu atenție și am văzut că Autoritatea Electorală Permanentă a pus în transparență legislația pentru organizarea alegerilor anticipate. E o dispută aici. Mai mulți specialiști au spus că se pot organiza alegeri anticipate cu legislația de acum, alții spun că nu. Mi se pare interesant momentul în care AEP-ul scoate această lege de la naftalină, parcă să spună acum: ”dom'le, nu se pot organiza alegeri anticipate până nu se aprobă legea respectivă”. Cam asta mi se pare mie că vor să transmită.”
Ce va face Nicușor Dan după căderea Guvernului
Conform realizatoarei emisiunii „Culisele Statului Paralel”, președintele Nicușor Dan nu ar urma să se grăbească spre dizolvarea Parlamentului și organizarea alegerilor anticipate. Ea amintește poziția exprimată anterior de șeful statului cu privire la această variantă.
„În legătură cu ce se întâmplă după ziua de mâine, eu cred că Nicușor Dan se va grăbi. De fapt a și spus clar că nu dorește alegeri anticipate sub nicio formă. Sigur că la un moment dat se poate pune o presiune publică.”
Pentru Anca Alexandrescu, următorul pas ar fi mai degrabă o nouă nominalizare pentru funcția de prim-ministru.
„Eu cred că Nicușor Dan se va mișca foarte repede cu a doua nominalizare, cu a treia, de fapt, a patra ar fi pentru că a fost domnul Tomac, Veștea domnul Siegfried Mureșan, și ar fi a patra. Nu cred însă că Nicușor Dan ar risca să pună un prim-ministru PSD, dar cred că ar agrea un guvern în jurul PSD-ului cu un prim-ministru tehnocrat și nu cred că acela va fi domnul Nazare.”
Guvernul Siegfried Mureșan, în centrul disputei politice
Anca Alexandrescu afirmă că, în opinia sa, rezultatul votului asupra Guvernului Mureșan este deja previzibil. Ea face referire și la pozițiile exprimate de formațiunile politice în perioada premergătoare votului.
„Rămâne de văzut ce se va întâmpla mâine, în mod clar guvernul Siegfried Mureșan va pica, am văzut și amenințările celor de la USR și PNL că vor scoate oamenii în stradă dacă domnul Grindeanu va fi desemnat prim-ministru, mi se pare cel puțin bizară declarația domnului Siegfried Mureșan. Până la urmă, ne place, nu ne place, Sorin Grindeanu este președintele partidului care a câștigat alegerile în decembrie, că a câștigat cu 21%, asta e cu totul altceva, dar asta este realitatea. Și realitatea este că doar PSD plus AUR ar putea să facă în acest moment o majoritate.”
PSD a anunțat anterior că nu va susține Guvernul condus de Siegfried Mureșan, iar liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, a respins ideea susținerii Executivului propus de președintele Nicușor Dan.
Apel pentru un guvern stabil
În declarația sa, Anca Alexandrescu a vorbit și despre nevoia unui Executiv care să pună capăt perioadei de instabilitate politică. Ea a transmis un mesaj atât către zona politică aflată la putere, cât și către partidele care negociază viitoarea formulă de guvernare.
„Eu sper ca și de o parte, și de cealaltă, lucrurile să se așeze și să înțeleagă toți că România are nevoie de un guvern stabil, să țină cont de ceea ce își dorește poporul, pentru că poporul nu mai are răbdare să asiste la acest circ politic la care asistăm din luna mai, la acest joc care duce România din punct de vedere economic din ce în ce mai jos, vedeți toate cifrele.”
Pentru Anca Alexandrescu, actuala criză politică trebuie privită și prin prisma efectelor economice pe care le atribuie perioadei de instabilitate. Ea consideră că negocierile pentru formarea unui nou Executiv ar trebui să țină cont de așteptările populației.
Articolele apărute în presa străină
În aceeași intervenție, Anca Alexandrescu a adus în discuție și articolele publicate în presa internațională despre situația politică din România. Ea susține că în afara țării ar fi cheltuite sume importante pentru materiale jurnalistice despre scena politică de la București.
„Și mai e ceva. Am spus și ieri și vreau să spun și astăzi. Observ că se cheltuiesc sume uriașe de bani în afara țării pentru articole care se doresc a influența viața politică de la București. Mă întreb însă cine are miza de a pune mâna sau de a desăvârși preluarea României investind atâția bani în articole din străinătate.
Pentru că e foarte clar că și articolul din Wall Street Journal, am văzut că și astăzi a apărut articol în Financial Times, unde l-au făcut vedetă pe domnul Grindeanu, am văzut, și vreau să aplaud declarația domnului Grindeanu care i-a trimis pe cei de la PNL și la USR, la doamna Țoiu, să-l convoace pe ambasadorul Statelor Unite, care de altfel am văzut declarația pe care a făcut-o, să-l convoace la Ministerul de Externe, să întrebe cum este cu chestiunile care sunt date pe surse de către Wall Street Journal.”
Anca Alexandrescu a afirmat că situația politică internă ar avea legătură și cu interese externe. Ea a nominalizat Bruxelles-ul, Parisul și Berlinul și a susținut că aceste jocuri ar fi făcute în funcție de interese care nu coincid cu cele ale României.
„Din păcate, vă dați seama că nu suntem văzuți cu ochi buni, cel puțin la Washington, din cauza acestor jocuri de culise, care sunt făcute evident de la Bruxelles, Paris și Berlin, în funcție de interesele altora, nu ale României și ale românilor.”