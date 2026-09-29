Petrișor Peiu: „Energia este călcâiul lui Ahile al competitivității economiei românești”. Cele trei crize semnalate de AUR

Publicat 29 sept. 2026, 14:27 Sursă Realitatea PLUS

Petrișor Peiu a atras atenția asupra vulnerabilităților majore din sistemul energetic românesc, în cadrul unui eveniment dedicat securității energetice, investițiilor și dezvoltării sectorului. Acesta susține că prețul ridicat al energiei afectează direct competitivitatea companiilor din România și vorbește despre trei crize care se suprapun în acest moment: producția nucleară, situația Complexului Energetic Oltenia și întârzierile investițiilor în centralele pe gaz.

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