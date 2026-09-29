Audierile miniștrilor propuși în Guvernul Mureșan continuă marți. Abrudean, Pîslaru și Țoiu au primit avize favorabile-LIVE TEXT

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 29 sept. 2026, 16:14

Audierile miniștrilor propuși în Guvernul Siegfried Mureșan continuă marți în comisiile parlamentare de specialitate, după ce, în prima zi, patru nominalizări au primit avize negative. Votul asupra învestirii noului Cabinet este programat miercuri, în plenul Parlamentului.

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