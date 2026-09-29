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Politica· 2 min citire

Audierile miniștrilor propuși în Guvernul Mureșan continuă marți. Abrudean, Pîslaru și Țoiu au primit avize favorabile-LIVE TEXT

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 29 sept. 2026, 16:14

Audierile miniștrilor propuși în Guvernul Siegfried Mureșan continuă marți în comisiile parlamentare de specialitate, după ce, în prima zi, patru nominalizări au primit avize negative. Votul asupra învestirii noului Cabinet este programat miercuri, în plenul Parlamentului.

UPDATE - Andrea Chiș, aviz nefavorabil pentru Ministerul Justiției

Andrea Chiș, candidat independent propus pentru funcția de ministru al Justiției, a primit aviz nefavorabil din partea celor patru comisii parlamentare reunite – Juridică, pentru Abuzuri, Constituționalitate și Drepturile Omului. În urma votului, 42 de parlamentari au votat pentru acordarea avizului, iar 65 împotrivă.

UPDATE – Oana Țoiu, aviz favorabil pentru Ministerul Afacerilor Externe

Oana Țoiu (USR), propusă pentru funcția de ministru al Afacerilor Externe, a primit aviz favorabil, cu 29 de voturi pentru și 23 împotrivă.

UPDATE – Oana Gheorghiu, aviz negativ în comisiile de specialitate

Oana Gheorghiu, propusă pentru funcția de ministru al Sănătății, a primit aviz negativ, cu 15 voturi pentru și 17 împotrivă. Nu a fost înregistrată nicio abținere.

UPDATE - Raluca Turcan, aviz nefavorabil pentru Ministerul Muncii

Raluca Turcan (PNL), propusă pentru funcția de ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, a primit aviz negativ, cu 34 de voturi pentru, 39 împotrivă și o abținere.

UPDATE – Dragoș Pîslaru, aviz pozitiv în comisiile de specialitate

Dragoș Pîslaru (PNL), propus pentru funcția de ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, a primit aviz favorabil, cu 18 voturi pentru, 13 împotrivă și o abținere.

UPDATE – Mircea Abrudean, aviz favorabil pentru Ministerul de Interne

Mircea Abrudean (PNL), propus viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne, a primit aviz favorabil, cu 22 de voturi pentru, 7 împotrivă și 8 abțineri.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Marți, 29 septembrie, audierile miniștrilor propuși în Guvernul Siegfried Mureșan se desfășoară între orele 10:00 și 20:00, în comisiile parlamentare de specialitate. Potrivit programului, vor fi audiați următorii candidați:

  • 10:00 – Mircea Abrudean, propus viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne

  • 11:00 – Dragoș Pîslaru, propus ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene

  • 12:00 – Raluca Turcan, propusă ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale

  • 13:00 – Oana Gheorghiu, propusă ministru al Sănătății

  • 14:00 – Oana Țoiu, propusă ministru al Afacerilor Externe

  • 15:00 – Andrea Chiș, propusă ministru al Justiției

  • 16:00 – Bulcsú Koppány Ötvös, propus ministru al Culturii

  • 17:00 – Mihai Dimian, propus ministru al Educației și Cercetării

  • 18:00 – Cseke Attila, propus ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  • 19:00 – Diana Buzoianu, propusă ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor.

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