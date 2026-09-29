Anca Alexandrescu, despre prezența lui Radu Miruță în parlament alături de trei generali: ”Atât de jos a căzut Armata Română încât să facă jocul USR-ului?”

Publicat 29 sept. 2026, 16:26 Actualizat 29 sept. 2026, 16:46 Sursă Realitatea PLUS

Prezența a trei generali ai Armatei Române alături de Radu Miruță, la audierile din Parlament pentru funcția de ministru al Apărării, a provocat reacții în spațiul public. Anca Alexandrescu a comentat situația și a criticat modul în care ministrul interimar al Apărării s-a prezentat în fața parlamentarilor.

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