Siegfried Mureșan, răspuns pentru Nicușor Dan: ”Am pierdut timp prețios”

Publicat 29 sept. 2026, 19:37 Actualizat 29 sept. 2026, 19:38

Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, i-a răspuns marți seară președintelui Nicușor Dan, precizând că alegerile anticipate nu sunt de dorit, dar nici prelungirea crizei politice nu oferă stabilitate. El a adăugat că, dacă desemnările anterioare ar fi fost făcute la timp și ar fi eșuat în Parlament, România ar fi avut deja un guvern cu mandat de patru ani.

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