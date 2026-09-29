Siegfried Mureșan, răspuns pentru Nicușor Dan: ”Am pierdut timp prețios”

Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, i-a răspuns marți seară președintelui Nicușor Dan, precizând că alegerile anticipate nu sunt de dorit, dar nici prelungirea crizei politice nu oferă stabilitate. El a adăugat că, dacă desemnările anterioare ar fi fost făcute la timp și ar fi eșuat în Parlament, România ar fi avut deja un guvern cu mandat de patru ani.
Siegfried Mureşan: ”PSD pune în continuare interesul de partid înaintea interesului României”
”Fiecare afirmaţie făcută astăzi de preşedintele României trebuie înţeleasă, luată în serios şi merită un răspuns din partea noastră. „E momentul ca această criză să se încheie.” Răspunsul nostru este „Da”. În acest moment, singura soluţie certă pentru încheierea crizei este votarea Guvernului pe care l-am propus. Orice altă variantă ne întoarce la momentul 5 mai, fără garanţia că va exista rapid o alternativă”, a scris Siegfried Mureşan, marți seară, pe Facebook.
Premierul desemnat a comentat și afirmaţia şefului statului: ”E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul naţional.”
”Aşa este. Tocmai de aceea PNL, USR şi UDMR şi-au asumat împreună responsabilitatea guvernării. Din păcate, PSD pune în continuare interesul de partid înaintea interesului României. PSD a declanşat împreună cu AUR această criză şi refuză acum să ajute la rezolvarea ei”, a mai spus europarlamentarul.
Siegfried Mureşan: ”Nici menţinerea României într-o criză politică prelungită de teama anticipatelor, nu oferă stabilitate”
În ceea ce privește afirmația președintelui potrivit căreia ”alegerile anticipate nu sunt o soluție”, Siegfried Mureșan a spus:”Alegerile anticipate nu sunt de dorit, dar nici menţinerea României într-o criză politică prelungită de teama anticipatelor, nu oferă stabilitate cetăţenilor sau încredere investitorilor care vor să creeze locuri de muncă în România. Dacă desemnările anterioare ar fi fost făcute la timp şi ar fi eşuat în Parlament, alegerile anticipate ar fi putut avea loc deja şi astăzi am avea un guvern cu mandat de 4 ani. Am pierdut timp preţios”.
Cât despre declarația liderului de la Cotroceni că ”România îşi va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta”., Mureşan spune: ”Mi-aş dori să fie aşa. Dar responsabilitatea faţă de buget nu poate fi garantată prin declaraţii. Ştim cu toţii că populiştii nu vor susţine niciodată responsabilitatea fiscal – bugetară. Am văzut guvernul care a risipit bani publici şi a dus deficitul la 9%. Se poate întâmpla din nou. A existat consens politic şi pentru implementarea PNRR şi a programului SAFE, dar am văzut apoi cum PSD s-a opus. Eu pot garanta pentru responsabilitatea Guvernului pe care l-am propus şi a celor trei partide care ne susţin. Parlamentul poate pune capăt crizei printr-un vot pentru acest Guvern”.