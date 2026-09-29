Realitatea.NET
Politica· 2 min citire

Fost judecător CCR: ”Alegerile anticipate nu sunt o soluție. Nicușor Dan nu poate fi obligat să dizolve Parlamentul”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Scris deGabriela Bucătaru
Publicat29 sept. 2026, 20:06
SursăRealitatea PLUS

Fostul judecător al Curții Constituționale Augustin Zegrean a declarat marți, în direct la Realitatea PLUS, că președintele Nicușor Dan nu poate fi obligat de CCR să dizolve Parlamentul și să convoace alegeri anticipate. O poziție similară a exprimat-o și fostul judecător al CCR Petre Lăzăroiu, care a afirmat că șeful statului trebuie să identifice soluția pe care o consideră potrivită pentru deblocarea situației politice.

Augustin Zegrean: ”Nicușor Dan nu poate fi obligat să dizolve Parlamentul”

”Deci el spunea că sunt îndeplinite condițiile pentru dizolvarea Parlamentului, pentru alegerile anticipate. Păi mai e o condiție, să vrea și președintele. Nu poate fi obligat de nimeni”, a declarat Augustin Zegrean, fost șef CCR.

El a subliniat că ”noi am avut în ultima vreme soluții din cele mai ciudate de la Curtea Constituțională, dar cred că chiar pe asta nu se vor pronunța. Le-aș recomanda liberalilor să se ocupe de o altă problemă care e mult mai mai serioasă decât asta sau mă rog, asta nu-i serioasă. Păi mai mult de jumătate din propunerile de miniștri n-au obținut votul de încredere a a comisiilor.”

Petre Lăzăroiu: ”Alegerile anticipate nu sunt o soluție”

La rândul său, Petre Lăzăroiu, fost judecător al CCR, a declarat în direct la Realitatea PLUS că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție.

”Alegerile anticipate la această dată nu sunt o soluție, pentru că ele ar dura foarte mult, ar dura mult mai mult decât ar vota un guvern legitim.Și atunci șeful statului, în virtutea prerogativelor constituționale, trebuie să vadă care ar fi cea mai bună soluție, și cea mai bună soluție dânsul a spus foarte clar că nu sunt alegerile anticipate”, a spus fostul judecător CCR.

Mai mult, Petre Lăzăroiu a menționat că șeful statului nu poate fi obligat să declanșeze alegeri anticipate, întrucât Constituția îi conferă această prerogativă, iar în calitate de garant al respectării Legii fundamentale, președintele trebuie să identifice soluția pentru deblocarea crizei.

”Nu mai devreme de ieri, toată lumea, domne că poate fi obligat șeful statului... Nu poate fi obligat șeful statului pentru că Constituția îi dă o prerogativă: Să declanșeze alegeri anticipate, nu-l obligă la așa ceva. Mai ales că el este garantul respectării Constituției și el trebuie să vadă care ar fi cea mai bună soluție pentru a debloca criza”, a conchis fostul judecător.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

augustin zegreanalegeri anticipateCCRpetre lazaroiu

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe