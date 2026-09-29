Fost judecător CCR: ”Alegerile anticipate nu sunt o soluție. Nicușor Dan nu poate fi obligat să dizolve Parlamentul”

Publicat 29 sept. 2026, 20:06 Sursă Realitatea PLUS

Fostul judecător al Curții Constituționale Augustin Zegrean a declarat marți, în direct la Realitatea PLUS, că președintele Nicușor Dan nu poate fi obligat de CCR să dizolve Parlamentul și să convoace alegeri anticipate. O poziție similară a exprimat-o și fostul judecător al CCR Petre Lăzăroiu, care a afirmat că șeful statului trebuie să identifice soluția pe care o consideră potrivită pentru deblocarea situației politice.

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