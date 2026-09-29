Dan Dungaciu: ”Lucrurile nu țin de dorințele președintelui României. După două învestiri ratate ar trebui să avem alegeri anticipate”

Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, a declarat marți seară, în direct la Realitatea PLUS, că Guvernul condus de Siegfried Mureșan va fi respins miercuri, la votul din Parlament, și a susținut că după două învestiri ratate ar trebui să urmeze alegeri anticipate. În caz contrar, acesta a avertizat că formațiunea politică ia în calcul inclusiv suspendarea președintelui României.
Dan Dungaciu: ”Lucrurile nu țin de dorințele sau nedorințele președintelui României”
”Indiscutabil că va pica această nominalizare făcută, să nu uităm, de președintele Nicușor Dan. El însuși, altminteri spus, când faci o nominalizare știind că acea nominalizare nu întrunește numărul necesar de voturi și apoi să spui că alegerile anticipate sunt o imposibilitate sau oricum ceva rău pentru România, aici este cel puțin o contradicție. Pentru că dacă faci o nominalizare și ții cu tot dinadinsul ca alegerile anticipate să nu se întâmple, trebuie să te asiguri că există o majoritate înainte de a face acea nominalizare, așa cum președintele el însuși ne-a tot spus luni întregi. Și iată că avem și A și non-A rostite sau susținute de același personaj în același timp”, a declarat Dan Dungaciu.
Prim-vicepreședintele AUR a subliniat că, în cazul respingerii Guvernului, deciziile trebuie luate în conformitate cu prevederile Constituției, nu în funcție de dorințele președintelui României.
”Dacă nu va trece această nominalizare sau guvernul nu va fi învestit, lucrurile nu țin de dorințele sau nedorințele președintelui României, nici măcar de evaluările președintelui României, pentru că țara asta nu se ghidează sau n-ar trebui să se ghideze după ce crede sau nu crede președintele României, ci după legislația României.
Dan Dungaciu: ”După două învestiri ratate ar trebui să avem alegeri anticipate”
Când legislativul se blochează, nu apare Carol al II-lea care să ia în posesie legislativul și să-i spună cetățenilor să facă sau să spună: statul sunt eu, cum rostea un alt lider, mă rog, de pe alte meleaguri. Ci trebuie să ghideze după litera și spiritul legii”, a mai spus acesta.
Potrivit oficialului, ”după două învestiri ratate, în mod logic, în spiritul, repet, cel puțin al Constituției, unii spun și în spiritul legii Constituției și în litera Constituției, ar trebui să avem alegeri anticipate”.
Mai mult, Dungaciu a susținut că, în lipsa alegerilor anticipate, o nouă nominalizare pentru funcția de premier s-ar lovi de aceeași problemă, întrucât configurația politică și pozițiile partidelor nu s-au schimbat.
”Dacă nu vom avea alegeri anticipate, va fi iarăși o problemă din punctul nostru de vedere apropo de comportamentul președintelui și probabil va urma o altă nominalizare, dar acea o altă nominalizare va avea exact aceeași problemă cum au avut celelalte două nominalizări. Adică va avea o problemă de aritmetică simplă. Cine va vota pentru acele nominalizări, pentru că practic nu s-a schimbat nimic politic în ceea ce privește situația din România.
Toate partidele și-au menținut pozițiile și poziționarea, în plus au apărut partide precum se zice acum Partidul Național Liberal, care vrea să militeze pentru alegeri anticipate și nu pentru învestirea unui nou guvern”, a transmis acesta.
Dan Dungaciu: ”AUR discută și despre anticipate și despre suspendarea președintelui”
Totodată, el a mai afirmat că AUR ia în calcul atât organizarea de alegeri anticipate, cât și suspendarea președintelui României.
”Deci, din punctul acesta de vedere, ce spune președintele României nu clarifică cu nimic această chestiune și obsesia președintelui că până la urmă Constituția trebuie să fie încălcată sau legislația să nu fie respectată s-ar putea să-i joace feste. Ăsta e și motivul pentru care AUR, de pildă, susține sau discută și despre anticipate și despre suspendarea președintelui, pentru că realmente tipul ăsta de comportament n-are nicio legătură cu ce spune legislația României și ce transmite, nu-i așa, Constituția României președintelui în funcție, care se comportă complet altfel decât cum după părerea noastră ar fi trebuit”, a conchis Dan Dungaciu.