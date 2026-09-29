Dan Dungaciu: ”Lucrurile nu țin de dorințele președintelui României. După două învestiri ratate ar trebui să avem alegeri anticipate”

Publicat 29 sept. 2026, 20:52 Sursă Realitatea PLUS

Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, a declarat marți seară, în direct la Realitatea PLUS, că Guvernul condus de Siegfried Mureșan va fi respins miercuri, la votul din Parlament, și a susținut că după două învestiri ratate ar trebui să urmeze alegeri anticipate. În caz contrar, acesta a avertizat că formațiunea politică ia în calcul inclusiv suspendarea președintelui României.

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