Cseke Attila nu crede că Guvernul Mureșan va trece de Parlament. Ce spune despre o posibilă guvernare PSD-UDMR

Cseke Attila, propus pentru funcția de ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, consideră că Guvernul condus de Siegfried Mureșan nu va obține voturile necesare pentru învestire.
Declarația a fost făcută marți, după audierea sa în Parlament, în contextul în care votul asupra noului Cabinet este programat miercuri în plenul reunit al celor două Camere.
Cseke Attila și-a legat afirmația de pozițiile exprimate de grupurile parlamentare în cadrul discuțiilor și audierilor de marți. În opinia sa, dacă aceste poziții se vor reflecta în votul de învestitură, Cabinetul propus de Siegfried Mureșan nu va putea fi instalat.
Cseke Attila nu crede că Guvernul Mureșan va fi învestit
După audierea din Parlament, Cseke Attila a spus că rezultatul votului de miercuri ar putea confirma pozițiile exprimate până acum de formațiunile parlamentare.
„Eu cred că nu va fi învestit (n.r. Guvernul Mureșan). Dacă votul de mâine va reflecta ceea ce grupurile parlamentare au spus până acum, se prefigurează că acest guvern nu poate fi investit. Sigur, domnul președinte Dan poate nominaliza un nou premier desemnat și se va discuta pe acea nominalizare”, a spus Cseke Attila.
Votul de învestitură este programat miercuri, 30 septembrie, în plenul reunit al Parlamentului. Pentru învestirea Guvernului este necesară obținerea votului majorității deputaților și senatorilor.
În cazul în care Cabinetul propus de Siegfried Mureșan nu va primi votul necesar, Cseke Attila a indicat și una dintre variantele constituționale care ar putea urma, respectiv nominalizarea unui nou premier desemnat de președintele Nicușor Dan.
UDMR susține refacerea coaliției cu cele patru partide
În același context, Cseke Attila a reafirmat poziția UDMR privind formula politică pe care formațiunea o susține pentru formarea viitorului Guvern.
Liderul UDMR a declarat că partidul susține în continuare refacerea coaliției formate anterior din cele patru partide.
„Noi susținem în continuare ceea ce am susținut din mai anul acesta, anume acela că varianta cea mai bună este refacerea coaliției cu cele 4 partide”, a declarat Cseke.
Declarația vine în condițiile în care Cabinetul propus de Siegfried Mureșan este susținut de PNL, USR și UDMR, iar premierul desemnat a afirmat că poartă discuții și pentru obținerea altor voturi în Parlament.
Cseke exclude pentru moment o guvernare PSD-UDMR
Întrebat despre o eventuală formulă de guvernare formată din PSD și UDMR, Cseke Attila a transmis că aceasta nu reprezintă, în acest moment, o variantă pentru formațiunea sa.
„PSD-UDMR nu este o variantă fezabilă pentru noi astăzi”, a spus Cseke Attila.
Cseke Attila a primit aviz favorabil pentru Ministerul Dezvoltării
În aceeași zi, Cseke Attila a trecut de audierea din comisiile parlamentare reunite și a primit aviz favorabil pentru funcția de ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.
În total, 23 de parlamentari au votat pentru acordarea avizului, doi au votat împotrivă, iar 15 s-au abținut. Potrivit relatării AGERPRES, parlamentarii PSD au anunțat că se abțin de la vot, iar reprezentanții AUR nu au participat la ședință.
Avizul acordat de comisiile parlamentare este consultativ, iar decizia privind învestirea Guvernului urmează să fie luată în plenul reunit al Parlamentului.
Cseke Attila a fost ministru în Guvernul Bolojan
Cseke Attila a mai ocupat funcția de ministru al Dezvoltării în Guvernul Bolojan. După demiterea Executivului, acesta a rămas în funcție ca ministru interimar.
Acum, el face parte din echipa propusă de Siegfried Mureșan pentru formarea unui nou Guvern și a primit aviz favorabil pentru portofoliul Dezvoltării.
Declarația sa privind șansele Cabinetului urmează să fie confruntată cu rezultatul votului de învestitură programat miercuri în Parlament.