Cseke Attila nu crede că Guvernul Mureșan va trece de Parlament. Ce spune despre o posibilă guvernare PSD-UDMR

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 29 sept. 2026, 21:11

Cseke Attila, propus pentru funcția de ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, consideră că Guvernul condus de Siegfried Mureșan nu va obține voturile necesare pentru învestire.

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