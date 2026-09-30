Nicușor Dan, vizită oficială astăzi la Praga: securitatea Europei și investițiile în apărare, pe agenda discuțiilor

Președintele Nicușor Dan efectuează miercuri o vizită oficială la Praga, la invitația omologului său ceh, Petr Pavel, a anunțat Administrația Prezidențială. Securitatea Europei, cooperarea româno-cehă și investițiile în industria de apărare se află pe agenda discuțiilor.
Întâlniri cu liderii Cehiei
În cadrul vizitei, șeful statului va avea întrevederi cu președintele Petr Pavel, cu prim-ministrul Andrej Babiš și cu președinții celor două camere ale Parlamentului ceh.
Programul include și o întâlnire cu membri ai comunității românești din Cehia, potrivit Administrației Prezidențiale.
Securitatea Europei, pe agenda discuțiilor
Discuțiile vor viza cooperarea dintre România și Cehia la nivel bilateral, european și aliat. Un accent deosebit va fi pus pe asigurarea securității Europei în fața amenințărilor generate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.
Cei doi parteneri vor aborda, de asemenea, teme de pe agenda europeană, precum și dezvoltarea relațiilor economice și a investițiilor, inclusiv în industria de apărare.
Întâlnire cu românii din Cehia
Seara, Nicușor Dan va merge la Ambasada României din Praga, unde se va întâlni cu reprezentanții comunității românești din Republica Cehă. Vizita oficială se va încheia cu participarea la dineul oferit de președintele Petr Pavel și de Prima Doamnă a Republicii Cehe, Eva Pavlová, la Castelul Praga.