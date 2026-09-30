Nicușor Dan, vizită oficială astăzi la Praga: securitatea Europei și investițiile în apărare, pe agenda discuțiilor

Scris de Darius Stănescu Publicat: 30 sept. 2026, 08:57

Președintele Nicușor Dan efectuează miercuri o vizită oficială la Praga, la invitația omologului său ceh, Petr Pavel, a anunțat Administrația Prezidențială. Securitatea Europei, cooperarea româno-cehă și investițiile în industria de apărare se află pe agenda discuțiilor.

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