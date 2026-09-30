Ultima zi a lui Dominic Fritz la Primăria Timișoara. Atacuri la CCR, scandaluri și tensiuni în ultimele zile la Primărie

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 sept. 2026, 11:04

Dominic Fritz ajunge astăzi, 30 septembrie, la ultima zi în funcția de primar al Timișoarei. Plecarea sa vine după ce a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate, iar ulterior legislația privind integritatea în funcțiile publice a fost modificată. Curtea Constituțională a validat mecanismul prin care mandatul încetează la 30 de zile de la intrarea în vigoare a noilor prevederi.

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