Ultima zi a lui Dominic Fritz la Primăria Timișoara. Atacuri la CCR, scandaluri și tensiuni în ultimele zile la Primărie
Dominic Fritz, ultima zi în calitate de primar al Timișoarei
Dominic Fritz ajunge astăzi, 30 septembrie, la ultima zi în funcția de primar al Timișoarei. Plecarea sa vine după ce a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate, iar ulterior legislația privind integritatea în funcțiile publice a fost modificată. Curtea Constituțională a validat mecanismul prin care mandatul încetează la 30 de zile de la intrarea în vigoare a noilor prevederi.
În ultimele săptămâni, liderul USR a transformat încetarea mandatului într-unul dintre principalele sale subiecte politice. A vorbit despre voturile primite de la timișoreni, a criticat dur Curtea Constituțională și a acuzat PSD și AUR că au schimbat legea pentru a-l scoate din funcție. În același timp, raportul ANI care a stat la baza întregului caz a rămas definitiv după hotărârea Înaltei Curți. Evenimentul de rămas-bun organizat pe 27 septembrie a deschis și o nouă dispută, de această dată legată de folosirea mesajelor Revoluției din 1989.
Cum a început dosarul care îl scoate din Primărie
Cazul pornește de la primul mandat al lui Dominic Fritz și de la un împrumut de 25.000 de lei primit în campania electorală din 2020. Inspectorii ANI au analizat ulterior un act administrativ semnat de primar în legătură cu un proiect în care era implicată persoana care îl împrumutase. În dosar au fost avute în vedere inclusiv semnarea unui referat pentru modificarea unui plan urbanistic zonal și convocarea ședinței Consiliului Local în care proiectul a fost aprobat. ANI a constatat un conflict de interese administrativ, iar Fritz a contestat raportul în instanță.
Procesul a trecut mai întâi prin Curtea de Apel Timișoara, iar apoi a ajuns la Înalta Curte de Casație și Justiție. Pe 18 iunie 2026, instanța supremă a respins definitiv recursul lui Dominic Fritz. Hotărârea nu a dus imediat la încetarea mandatului, iar pentru o perioadă primarul a rămas în funcție. Situația s-a schimbat după modificarea Legii integrității, care a introdus un mecanism aplicabil mandatelor aflate în desfășurare.
Noua prevedere stabilește că persoanelor pentru care există o constatare definitivă de incompatibilitate sau conflict de interese, iar termenul de trei ani nu s-a împlinit, le încetează funcția sau mandatul la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii. CCR a declarat mecanismul constituțional pe 17 august și a arătat în motivare că nu este vorba despre aplicarea retroactivă a unei noi sancțiuni. Legea a fost promulgată ulterior de președintele Nicușor Dan. Termenul duce la încetarea mandatului lui Dominic Fritz la finalul lunii septembrie.
Fritz atacă CCR și acuză PSD și AUR
Dominic Fritz respinge interpretarea care a dus la plecarea sa și spune că este sancționat pentru fapte petrecute înainte de modificarea legii. După promulgare, liderul USR a acuzat PSD și AUR că au introdus o prevedere îndreptată împotriva lui și a Timișoarei. El a prezentat pierderea mandatului ca pe o anulare a voturilor primite de la alegători. În același mesaj, a lansat acuzații dure și la adresa Curții Constituționale.
„Statul de drept în România nu mai există”, a afirmat Fritz. Liderul USR a susținut că PSD ar folosi „instrumentele dictatorilor” pentru a-și păstra puterea și a criticat majoritatea din Curtea Constituțională. Sunt acuzații politice formulate de Dominic Fritz, în timp ce CCR a susținut în motivarea deciziei că mecanismul adoptat este constituțional. Disputa dintre cele două interpretări a continuat până în ultimele zile ale mandatului.
La evenimentul organizat duminică, 27 septembrie, Fritz a revenit asupra subiectului. El a spus că mandatul său este întrerupt împotriva voinței alegătorilor și s-a referit la judecătorii Curții prin expresia „ăștia 5 de la CCR”. „Dacă a trebuit să schimbe regulile jocului ca să scape de mine, sunt panicați!”, a declarat liderul USR. În același discurs a vorbit despre o nouă majoritate parlamentară și despre varianta alegerilor anticipate, mutând mesajul de la Timișoara și către scena politică națională.
Fritz a anunțat și că intenționează să meargă la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. În paralel, a fost solicitată o opinie a Comisiei de la Veneția privind prevederea contestată. O astfel de opinie are caracter consultativ și nu anulează hotărârile deja pronunțate în România. Până la o eventuală evoluție juridică ulterioară, efectul legii asupra mandatului rămâne cel stabilit în prezent.
Imnul României și disputa în jurul Revoluției
Un alt episod care a atras atenția a avut loc în decembrie 2025, în perioada în care Dominic Fritz urma să depună jurământul pentru cetățenia română. Invitat într-o emisiune de televiziune să recite prima strofă din „Deșteaptă-te, române!”, acesta s-a încurcat în versuri și a avut nevoie de ajutor pentru a continua. Fritz a explicat atunci că îi este mai ușor să rețină versurile atunci când le cântă. Câteva luni mai târziu, imnul a revenit într-un moment public legat direct de plecarea sa din Primărie.
Pe 27 septembrie, liderul USR s-a așezat la pian și a interpretat „Deșteaptă-te, române!” la finalul evenimentului organizat cu susținătorii săi. Întâlnirea purta numele „Timișoara. Revoluția continuă” și marca șase ani de la prima sa victorie în alegerile locale. Evenimentul avea loc cu doar trei zile înainte de încetarea mandatului. Mesajul ales de organizatori a provocat însă reacția unei organizații a revoluționarilor din Decembrie 1989.
Federația Națională „Loja de Onoare a Revoluționarilor din Decembrie 1989” a criticat folosirea expresiei și a cerut ca simbolurile Revoluției să rămână în afara confruntărilor politice. Organizația susține că moștenirea evenimentelor din 1989 aparține întregii societăți și nu poate fi legată de un partid sau de un politician. „Niciun lider și nicio formațiune politică nu își pot atribui această moștenire comună”, au transmis reprezentanții federației. Disputa a adăugat un nou episod tensionat în ultimele zile petrecute de Fritz în funcția de primar.
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