PSD îl susține pe Grindeanu pentru funcția de premier, dar nu exclude un tehnocrat. Mâine sau luni, o nouă rundă de consultări la Cotroceni - SURSE

PSD ar continua să îl susțină pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, însă nu ar exclude nici varianta unui șef de guvern tehnocrat, potrivit surselor politice citate de Realitatea PLUS. Social-democrații nu ar accepta, în schimb, un Executiv format integral din tehnocrați.
Consultări la Cotroceni după votul de azi
Potrivit acelorași surse, dacă Guvernul este demis în urma votului de astăzi din plenul reunit al Parlamentului, președintele Nicușor Dan ar urma să convoace partidele la consultări la Palatul Cotroceni, în vederea desemnării unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru.
Consultările ar putea avea loc chiar mâine, după revenirea șefului statului din deplasarea în Cehia. O altă variantă invocată de sursele Realitatea PLUS este organizarea discuțiilor luni, la începutul săptămânii viitoare.
Ce variante ar accepta PSD
Sorin Grindeanu ar rămâne propunerea susținută de social-democrați pentru conducerea viitorului Executiv. Totuși, potrivit surselor citate, PSD ar lua în calcul și susținerea unui premier tehnocrat, fără să accepte un guvern alcătuit exclusiv din tehnocrați.
În perspectiva negocierilor pentru formarea unui nou Executiv, social-democrații ar fi pregătiți să preia guvernarea, mai susțin sursele Realitatea PLUS. Pozițiile partidelor și eventualele propuneri pentru funcția de premier urmează să fie clarificate după votul din Parlament.