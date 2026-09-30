PSD îl susține pe Grindeanu pentru funcția de premier, dar nu exclude un tehnocrat. Mâine sau luni, o nouă rundă de consultări la Cotroceni - SURSE

Publicat 30 sept. 2026, 10:29 Sursă Realitatea PLUS

PSD ar continua să îl susțină pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, însă nu ar exclude nici varianta unui șef de guvern tehnocrat, potrivit surselor politice citate de Realitatea PLUS. Social-democrații nu ar accepta, în schimb, un Executiv format integral din tehnocrați.

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