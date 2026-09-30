Kelemen Hunor, despre scenariul anticipatelor: „Nu se poate evita formarea unui guvern în jurul AUR”

Publicat 30 sept. 2026, 13:51 Sursă Realitatea PLUS

Kelemen Hunor, liderul UDMR, susține că alegerile anticipate nu ar rezolva blocajul politic și ar aduce AUR pe primul loc, cu un scor de peste 35–40%. În opinia sa, un asemenea rezultat ar face inevitabilă formarea unui guvern din AUR sau în jurul acestui partid.

Distribuie articolul