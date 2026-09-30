Kelemen Hunor, despre scenariul anticipatelor: „Nu se poate evita formarea unui guvern în jurul AUR”

Kelemen Hunor, liderul UDMR, susține că alegerile anticipate nu ar rezolva blocajul politic și ar aduce AUR pe primul loc, cu un scor de peste 35–40%. În opinia sa, un asemenea rezultat ar face inevitabilă formarea unui guvern din AUR sau în jurul acestui partid.
Declarațiile au fost făcute în ziua în care Guvernul Mureșan urmează să fie supus votului în Parlament. Liderul UDMR consideră că anticipatele ar păstra, în esență, aceleași partide în Legislativ, dar ar modifica raportul de forțe dintre ele.
Kelemen Hunor: Anticipatele nu rezolvă nimic
Potrivit liderului UDMR, principalul efect al unor alegeri anticipate ar fi schimbarea clasamentului politic, cu AUR pe prima poziție.
„Alegerile anticipate nu ar rezolva nimic. Am avea același parlament, doar că AUR ar fi pe primul loc astăzi. Pe toate cifrele ar fi peste 35-40% și probabil că s-ar inversa acolo ordinea, nu știu, PSD pe locul doi, PNL, USR, noi”, a declarat Kelemen Hunor la un post de radio.
Estimarea privind scorul AUR îi aparține liderului UDMR, care nu a indicat, în declarația citată, sondajele sau datele pe care își bazează evaluarea.
Un guvern în jurul AUR
Kelemen Hunor a subliniat că, deși partidele reprezentate în Parlament ar rămâne aceleași, schimbarea ponderii lor ar avea consecințe asupra formării viitorului Executiv.
„Deci tot asta ar fi componența parlamentului, dar proporțiile s-ar schimba și nu ai putea evita formarea unui guvern din AUR sau în jurul partidului AUR. Ipoteza mea este că nu se poate evita”, a afirmat liderul UDMR.