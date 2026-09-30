Ionuț, un tânăr ciobănaș, căutat de zeci de persoane: a plecat cu turma și nu s-a mai întors. Animalele au revenit singure

Publicat 30 sept. 2026, 13:51 Actualizat 30 sept. 2026, 13:56

Mobilizare în Runcu Salvei, unde zeci de oameni îl caută pe Ionuț Alin Constantin, un tânăr de numai 19 ani. Băiatul a plecat marți cu turma de oi, așa cum făcea în mod obișnuit, însă nu s-a mai întors acasă. Oile au revenit singure, iar familia, îngrijorată că nu mai poate lua legătura cu el, a cerut ajutor. Miercuri dimineață, dispariția a fost anunțată la Poliție, iar căutările au început în zona în care tânărul obișnuia să meargă cu animalele.

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