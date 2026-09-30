Nicușor Dan, mesaj pentru partide în plină criză politică: „Să se uite către cei care le-au dat mandatul”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 sept. 2026, 14:52

Nicușor Dan le transmite politicienilor că trebuie să se uite mai atent la ceea ce cer oamenii și să găsească o soluție pentru ieșirea din criza politică. Președintele României, aflat miercuri într-o vizită oficială la Praga, a dezvăluit că situația de la București a apărut și în discuțiile cu omologul său ceh, Petr Pavel. Șeful statului spune că a explicat pe scurt ce se întâmplă în România și că direcția pro-occidentală a țării nu a fost pusă sub semnul întrebării. Declarațiile vin chiar în ziua în care Parlamentul votează Guvernul propus de Siegfried Mureșan.

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