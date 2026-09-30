Nicușor Dan, mesaj pentru partide în plină criză politică: „Să se uite către cei care le-au dat mandatul”

Nicușor Dan le transmite politicienilor că trebuie să se uite mai atent la ceea ce cer oamenii și să găsească o soluție pentru ieșirea din criza politică. Președintele României, aflat miercuri într-o vizită oficială la Praga, a dezvăluit că situația de la București a apărut și în discuțiile cu omologul său ceh, Petr Pavel. Șeful statului spune că a explicat pe scurt ce se întâmplă în România și că direcția pro-occidentală a țării nu a fost pusă sub semnul întrebării. Declarațiile vin chiar în ziua în care Parlamentul votează Guvernul propus de Siegfried Mureșan.
Nicușor Dan: „O imensă majoritate a românilor spun că această criză trebuie să se termine”
Președintele spune că presiunea pentru ieșirea din blocaj nu vine doar din interiorul clasei politice, ci și din societate. Cu o zi înainte, Nicușor Dan afirmase deja că această criză trebuie să se încheie și le ceruse partidelor să privească dincolo de propriile interese. Mesajul a fost reluat miercuri, de această dată de la Praga, unde situația politică din România a fost discutată și cu președintele Cehiei. Nicușor Dan crede că reacția publică poate împinge partidele spre un compromis.
„Da, am avut această întrebare, dar domnul preşedinte nu s-a îngrijorat de faptul că România îşi va păstra direcţia pro-occidentală. Am explicat foarte pe scurt ce se întâmplă în România. Eu cred că politicienii trebuie să se uite către persoanele care le-au dat mandatul şi, în momentul în care o imensă majoritate a românilor spun că această criză trebuie să se termine, sunt şanse bune ca politicienii să fie convinşi să ajungă la un acord care să termine această criză”, a declarat Nicuşor Dan.
Mesajul vine chiar în ziua votului pentru Guvern
Vizita lui Nicușor Dan în Cehia are loc în aceeași zi în care deputații și senatorii sunt chemați să decidă dacă Guvernul Siegfried Mureșan primește votul de încredere. Președintele îl desemnase pe Mureșan pentru funcția de premier după mai multe luni de negocieri și consultări cu partidele. Aritmetica parlamentară a rămas însă una dificilă, iar PSD a anunțat că nu susține Cabinetul propus. Rezultatul votului va decide dacă actuala criză politică se încheie sau dacă vor fi necesare noi consultări pentru găsirea unei alte formule de guvernare.