Grindeanu, după eșecul Guvernului Mureșan în Parlament: „Suntem pregătiți să ne asumăm redresarea României”

Sorin Grindeanu afirmă că România are nevoie urgent de un Guvern cu puteri depline, care să schimbe „direcția greșită” a statului. În mesajul său, Grindeanu transmite și disponibilitatea de a-și asuma redresarea țării.
Mesajul lui Sorin Grindeanu
„România are nevoie urgent de un Guvern cu puteri depline care să schimbe direcția greșită! Suntem pregătiți să ne asumăm redresarea României”, a declarat Sorin Grindeanu.
Mesajul președintelui PSD pune accent pe necesitatea urgentă a unui Executiv cu puteri depline și pe schimbarea direcției în care se îndreaptă țara, criticată de Grindeanu.
Grindeanu atacă dur Guvernul Mureșan în Parlament: „Este doar un alt guvern Bolojan, cu mai mult userism în el”
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a lansat miercuri un atac frontal la adresa premierului desemnat Siegfried Mureșan și a premierului interimar Ilie Bolojan, în discursul susținut în plenul Parlamentului înaintea votului de învestitură. Social-democrații au anunțat că nu vor susține noul Executiv, pe care îl consideră o simplă continuare a actualei guvernări.
Grindeanu: „Acesta NU este un Guvern al României. Este un alt guvern Bolojan”
Grindeanu a acuzat PNL și USR că au prelungit criza politică și că vin în fața Parlamentului cu o formulă guvernamentală fără șanse reale de a obține o majoritate.
„Acesta NU este un Guvern al României. Este doar un alt guvern Bolojan, cu mai mult userism în el. Un «Bolojan 2.0» care va aplica exact aceeași rețetă a dezastrului și austerității.
Partidul Social Democrat spune NU acestui guvern Bolojan reșapat. Partidul Social Democrat spune NU acestui program scris cu inteligență artificială. Vă anunț că nimeni din PSD nu a fost impresionat de amenințările domnului Mureșan.
NU înseamnă NU! PSD va vota doar un guvern care ține cu România, a declarat liderul PSD.”, a transmis Sorin Grindeanu.