Grindeanu, după eșecul Guvernului Mureșan în Parlament: „Suntem pregătiți să ne asumăm redresarea României”

Publicat 30 sept. 2026, 15:35 Actualizat 30 sept. 2026, 15:36

Sorin Grindeanu afirmă că România are nevoie urgent de un Guvern cu puteri depline, care să schimbe „direcția greșită” a statului. În mesajul său, Grindeanu transmite și disponibilitatea de a-și asuma redresarea țării.

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