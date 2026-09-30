Prima reacție a lui Siegfried Mureșan după ce Guvernul său a picat în Parlament: „Au votat pentru prelungirea crizei politice”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 sept. 2026, 15:36

Siegfried Mureșan a avut prima reacție după ce Cabinetul propus de el nu a reușit să obțină voturile necesare pentru învestire. Premierul desemnat a apărat echipa de miniștri și programul de guvernare construit împreună cu PNL, USR și UDMR și a acuzat partidele care nu au susținut noul Executiv că au ales, prin votul lor, continuarea crizei politice.

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