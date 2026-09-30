Prima reacție a lui Siegfried Mureșan după ce Guvernul său a picat în Parlament: „Au votat pentru prelungirea crizei politice”

Siegfried Mureșan a avut prima reacție după ce Cabinetul propus de el nu a reușit să obțină voturile necesare pentru învestire. Premierul desemnat a apărat echipa de miniștri și programul de guvernare construit împreună cu PNL, USR și UDMR și a acuzat partidele care nu au susținut noul Executiv că au ales, prin votul lor, continuarea crizei politice.
După votul din Parlament, Siegfried Mureșan a mulțumit celor trei formațiuni care i-au susținut Cabinetul și a insistat asupra modului în care a fost pregătit programul de guvernare în ultimele săptămâni.
„Am văzut mult profesionalism, multă seriozitate și multă expertiză la colegii din aceste trei partide. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor din Partidul Național Liberal, din USR și din UDMR pentru modul serios și responsabil în care au muncit în ultimele săptămâni, au finalizat într-un timp foarte scurt un program de guvernare concret, un program de guvernare reformator, un program de guvernare pentru o Românie modernă, puternică”, a declarat Siegfried Mureșan.
„Au votat astăzi pentru prelungirea crizei politice”
Mesajul politic cel mai dur a venit imediat după aceea. Mureșan a susținut că formula propusă de el reprezenta o soluție pentru ieșirea din criza politică și a pus eșecul învestirii pe seama partidelor care nu au votat Cabinetul.
„În Parlamentul României noi am venit cu o soluție pentru încheierea crizei politice și am văzut că partidele care au declanșat criza politică au votat astăzi pentru prelungirea crizei politice”, a spus Siegfried Mureșan.
După eșecul votului, Siegfried Mureșan a evitat să anunțe care va fi următoarea mișcare politică a formațiunilor care l-au susținut și a transmis că așteaptă decizia președintelui Nicușor Dan.
„Așteptăm să vedem din partea președintelui României care sunt următorii pași. Noi evident vom continua să milităm pentru toate reformele pe care oamenii le așteaptă și în acest ultim an oamenii au dus greul stabilizării țării și vom lupta pentru ca eforturile făcute de oameni în acest an să nu fie în zadar”, a mai declarat Mureșan.