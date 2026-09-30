MApN: România și Polonia, acord pentru arme de nouă generație. Ce achiziție se pregătește prin SAFE

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 30 sept. 2026, 16:42

Ministerele Apărării Naționale din România (MApN) și Polonia au semnat, miercuri, la sediul instituției de la București, Scrisoarea de intenție privind cooperarea în cadrul Instrumentului financiar „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), potrivit Biroului de presă al MApN.

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