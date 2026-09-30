MApN: România și Polonia, acord pentru arme de nouă generație. Ce achiziție se pregătește prin SAFE

Ministerele Apărării Naționale din România (MApN) și Polonia au semnat, miercuri, la sediul instituției de la București, Scrisoarea de intenție privind cooperarea în cadrul Instrumentului financiar „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), potrivit Biroului de presă al MApN.
Documentul a fost semnat de generalul-maior dr. ing. Ion-Cornel Pleșa, șeful Direcției generale pentru armamente din Ministerul Apărării Naționale, și de generalul de brigadă Romuald Maksymiuk, șeful Direcției generale pentru armamente din Ministerul Apărării Naționale al Poloniei.
„Prin semnarea scrisorii de intenție, cele două ministere ale apărării au agreat să intensifice cooperarea în sprijinul industriei de apărare din ambele țări în format bilateral, în cadrul NATO și al Uniunii Europene”, se arată în comunicatul Biroului de presă al MApN.
România și Polonia, alianță pentru sisteme de lovire de ultimă generație
Potrivit sursei citate, cele două ministere vor colabora strâns și în ceea ce privește achiziția unui sistem de lovire cu muniție loitering, unul dintre proiectele gestionate de MApN care urmează să fie finanțate prin mecanismul SAFE.
„Cele două ministere ale apărării (...) să colaboreze strâns în privința achiziției sistemului de lovire cu muniție loitering, unul din proiectele gestionate de MApN care vor fi finanțate prin mecanismul SAFE”, menționează Biroul de presă al MApN.
Oficiali români și polonezi, față în față la București
Ceremonia s-a desfășurat în prezența secretarului de stat Sorin Moldovan, șeful Departamentului pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale din MApN, și a secretarului de stat în ministerul polonez al apărării, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
Oficialul polonez se află în vizită oficială la București, potrivit Biroului de presă al Ministerului Apărării Naționale.