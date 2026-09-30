Bolojan tace după eșecul Guvernului Mureșan. Nu este prima dată când evită întrebările presei în momente-cheie

Publicat 30 sept. 2026, 16:01 Sursă Realitatea PLUS

Ilie Bolojan a trecut din nou pe lângă jurnaliști fără să ofere explicații, de această dată imediat după respingerea Guvernului propus de Siegfried Mureșan. Jurnaliștii i-au adresat întrebări pe holurile Parlamentului, însă liderul PNL și-a continuat drumul fără să se oprească. Momentul vine după un vot important pentru formația sa, în condițiile în care Cabinetul Mureșan a obținut doar 182 de voturi favorabile, față de cele 233 necesare pentru învestire. Ședința comună a Parlamentului pentru votul asupra noului Guvern fusese programată miercuri, 30 septembrie, conform Realitatea PLUS.

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