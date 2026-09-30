Bolojan tace după eșecul Guvernului Mureșan. Nu este prima dată când evită întrebările presei în momente-cheie

Ilie Bolojan a trecut din nou pe lângă jurnaliști fără să ofere explicații, de această dată imediat după respingerea Guvernului propus de Siegfried Mureșan. Jurnaliștii i-au adresat întrebări pe holurile Parlamentului, însă liderul PNL și-a continuat drumul fără să se oprească. Momentul vine după un vot important pentru formația sa, în condițiile în care Cabinetul Mureșan a obținut doar 182 de voturi favorabile, față de cele 233 necesare pentru învestire. Ședința comună a Parlamentului pentru votul asupra noului Guvern fusese programată miercuri, 30 septembrie, conform Realitatea PLUS.
Guvernul Mureșan a picat, Bolojan a trecut mai departe
În imaginile surprinse după vot, Bolojan este înconjurat de jurnaliști și camere, însă nu răspunde întrebărilor. O reacție a liderului liberal ar fi putut lămuri ce urmează pentru PNL după ce formula susținută împreună cu USR și UDMR nu a strâns voturile necesare. Pentru liberali, rezultatul vine după săptămâni de discuții în care aritmetica parlamentară a rămas principala problemă a Cabinetului Mureșan.
Nu este însă prima dată când Bolojan alege să nu intre în dialog cu presa într-un moment politic complicat. Pe 11 iunie, înaintea unei ședințe în care conducerea PNL urma să discute susținerea unui alt guvern, acesta a trecut pe lângă jurnaliști fără să facă declarații. Atunci, liberalii discutau dacă vor susține executivul propus de Eugen Tomac. Nici în acel moment întrebările adresate direct nu au primit răspuns.
Întrebările despre spitale și carburanți au rămas fără răspuns
Un episod asemănător a avut loc pe 27 iulie, când Bolojan a fost întrebat despre greva anunțată în sistemul sanitar și despre riscul unei penurii de carburanți. Deși a fost întrebat clar despre spitale și despre măsurile pe care Guvernul le avea în vedere, premierul demis și-a continuat deplasarea. Nu a răspuns nici când discuția a ajuns la situația carburanților. Aceeași situație se produsese și în martie, după votul asupra bugetului de stat. La ieșirea din plen, Bolojan a refuzat să răspundă întrebărilor despre scumpirea carburanților și măsurile pe care Guvernul le pregătea. La acel moment, prețurile la pompă deveniseră deja un subiect important, iar Guvernul analiza diferite variante pentru limitarea efectelor creșterilor. Bolojan a oferit ulterior explicații într-o postare publică, dar nu în dialogul cu reporterii care îl așteptau la Parlament.
Și pensiile sau salariul minim au rămas în urmă pe holurile Parlamentului
Episoade similare au existat și înaintea actualei crize politice. În noiembrie 2025, Bolojan a fost întrebat despre indexarea pensiilor, salariul minim și prezența sa în Parlament, însă a spus că va răspunde ulterior „într-un cadru organizat”. La întrebarea despre pensii, replica sa a fost: „Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebările dumneavoastră.” Discuția s-a încheiat fără răspunsuri concrete la întrebările adresate atunci.