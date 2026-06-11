Ilie Bolojan a trecut pe lângă jurnaliști fără să spună nici „bună ziua”. Liderul PNL a refuzat orice declarație înainte de ședința partidului - VIDEO

Sursă: Realitatea PLUS

Premierul demis Ilie Bolojan a refuzat din nou să răspundă întrebărilor jurnaliștilor înaintea unei ședințe importante a Partidului Național Liberal. Liderul liberalilor a trecut pe lângă reprezentanții presei fără să facă declarații, în timp ce conducerea partidului s-a reunit pentru a decide dacă va susține sau nu Guvernul propus de premierul desemnat Eugen Tomac, potrivit Realitatea PLUS.

Potrivit informațiilor apărute până acum, în interiorul PNL există rezerve serioase față de formula de guvern propusă de Eugen Tomac. Surse politice susțin că liberalii nu sunt dispuși să voteze noul Executiv, indiferent de eventualele clarificări pe care premierul desemnat le-ar putea aduce în perioada următoare. În plus, Ilie Bolojan și-a exprimat deja public opoziția față de ideea unui guvern tehnocrat, considerând că o astfel de soluție nu este potrivită în actualul context politic.

Liberalii analizează propunerile lui Eugen Tomac

Ședința convocată joi dimineață are ca scop analizarea discuțiilor purtate de Eugen Tomac cu partidele parlamentare și a propunerilor prezentate până în acest moment. Premierul desemnat a avut întâlniri cu liderii tuturor formațiunilor politice, inclusiv cu reprezentanții PNL, însă nu a prezentat încă oficial lista completă a miniștrilor și programul de guvernare.

Potrivit surselor politice, aceste documente ar urma să fie transmise partidelor în cursul zilei. După analizarea lor, vor avea loc noi discuții între liderii politici și premierul desemnat. În funcție de concluziile acestor consultări, fiecare partid va decide dacă acordă sau nu sprijin viitorului Executiv.

Tot mai multe voci din PNL se opun noului Executiv

În interiorul PNL, poziția pare să fie deja conturată. Mai mulți lideri ai formațiunii consideră că actuala formulă de guvern nu reprezintă o soluție viabilă și spun că nu sunt dispuși să voteze Executivul propus de Eugen Tomac, chiar dacă vor exista modificări în privința unor miniștri.

În același timp, apropiați ai lui Ilie Bolojan susțin varianta prelungirii interimatului actualului guvern până în toamnă. Această opțiune este văzută de unii lideri liberali drept o soluție temporară în cazul în care negocierile pentru formarea unei noi majorități nu vor avea succes.

Timp limitat pentru formarea unui nou guvern

Surse politice afirmă că există încă posibilitatea ca un nou guvern să fie învestit până la sfârșitul lunii iunie. După această perioadă, Parlamentul intră în vacanță parlamentară, ceea ce ar face mai dificilă organizarea procedurilor necesare pentru votul de învestitură. În cazul în care negocierile vor eșua și nu va exista o majoritate care să susțină Guvernul Tomac, actualul Executiv demis ar putea continua să funcționeze cu atribuții interimare până la finalul verii. În perioada următoare, decizia liberalilor este așteptată să joace un rol important în stabilirea direcției negocierilor politice