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Politica· 2 min citire

Sorin Grindeanu, după eșecul Guvernului Mureșan: ”A venit momentul să stăm cu toții la masă și să găsim o soluție. Toți ochii sunt pe noi”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris deGabriela Bucătaru
Publicat30 sept. 2026, 16:12
Actualizat30 sept. 2026, 16:16

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, după ce Guvernul Mureșan a fost respins de Parlament, că este momentul ca partidele să reia negocierile pentru formarea unei majorități. Liderul social-democrat a criticat PNL și USR pentru cele zece zile pierdute în încercarea de a forma Guvernul și a cerut președintelui convocarea rapidă a consultărilor cu partidele parlamentare.

Sorin Grindeanu: ”România a pierdut încă zece zile din cauza orgoliilor liderilor PNL și USR”

”Din păcate, România a pierdut încă zece zile din cauza orgoliilor liderilor PNL și USR. Știau de la bun început că nu pot forma o majoritate, dar au insistat cu tot acest spectacol trist. Cred că a venit momentul să stăm cu toții la masă și să găsim o soluție până nu va fi prea târziu pentru economia României. Toți ochii sunt pe noi, suntem în prag de iarnă, avem o rectificare de făcut și un buget de pregătit pentru anul 2027”, a declarat Sorin Grindeanu, miercuri, în Parlament.

Liderul social-democrat a subliniat că ”românii s-au săturat de lozinci și așteaptă să schimbăm direcția greșită a țării”.

Sorin Grindeanu: ”Sper ca președintele să convoace rapid consultări cu partidele parlamentare”

Totodată, Sorin Grindeanu a transmis că speră ca președintele să convoace rapid consultări cu partidele parlamentare și a subliniat că PSD este pregătit să propună o alternativă la austeritate.

”Sper ca președintele să convoace rapid consultări cu partidele parlamentare, dar pot să vă spun că Partidul Social Democrat este pregătit să construiască o alternativă la austeritatea de până acum. Și îmi doresc ca toate forțele politice să susțină un program care să relanseze economia și să redea încrederea și speranța. Vă mulțumesc”, a mai spus Sorin Grindeanu.

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