Sorin Grindeanu, după eșecul Guvernului Mureșan: ”A venit momentul să stăm cu toții la masă și să găsim o soluție. Toți ochii sunt pe noi”

Publicat 30 sept. 2026, 16:12 Actualizat 30 sept. 2026, 16:16

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, după ce Guvernul Mureșan a fost respins de Parlament, că este momentul ca partidele să reia negocierile pentru formarea unei majorități. Liderul social-democrat a criticat PNL și USR pentru cele zece zile pierdute în încercarea de a forma Guvernul și a cerut președintelui convocarea rapidă a consultărilor cu partidele parlamentare.

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