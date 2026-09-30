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Politica· 2 min citire
Sorin Grindeanu, după eșecul Guvernului Mureșan: ”A venit momentul să stăm cu toții la masă și să găsim o soluție. Toți ochii sunt pe noi”
FOTO: Arhivă
Publicat30 sept. 2026, 16:12
Actualizat30 sept. 2026, 16:16
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, după ce Guvernul Mureșan a fost respins de Parlament, că este momentul ca partidele să reia negocierile pentru formarea unei majorități. Liderul social-democrat a criticat PNL și USR pentru cele zece zile pierdute în încercarea de a forma Guvernul și a cerut președintelui convocarea rapidă a consultărilor cu partidele parlamentare.
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