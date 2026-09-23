Biserica Ortodoxă Română marchează 19 ani de la întronizarea Patriarhului Daniel. Care sunt reperele mandatului său

Biserica Ortodoxă Română va marca, pe 30 septembrie, 19 ani de la întronizarea Patriarhului Daniel. Evenimentul va fi sărbătorit printr-o serie de slujbe, dar și printr-un moment festiv organizat la Palatul Patriarhiei din București.
Potrivit unui comunicat transmis de Biroul de Presă al Patriarhiei Române, miercuri, începând cu ora 9:00, va fi săvârșită Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală.
De la ora 11:00 va fi oficiat un Te Deum, iar la ora 12:00, în Sala Europa Christiana a Palatului Patriarhiei, va avea loc un moment festiv.
La eveniment sunt anunțați ierarhii membri ai Sinodului Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, membrii Permanenței Consiliului Național Bisericesc și membrii Permanenței Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
Ceremonia de întronizare a Patriarhului Daniel a avut loc la 30 septembrie 2007, în Catedrala Patriarhală din București. El fusese ales în această demnitate la 12 septembrie 2007. Patriarhul Daniel este cel de-al șaselea Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
Patriarhul Daniel, la conducerea BOR din 2007
Daniel, pe numele de mirean Dan-Ilie Ciobotea, s-a născut la 22 iulie 1951, în localitatea Dobrești din județul Timiș. Înainte de alegerea ca Patriarh al României, a fost Arhiepiscop al Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, funcție pe care a ocupat-o din 1990 până în 2007, relevă Patriarhia Română în biografia Patriarhului Daniel.
În timpul mandatului său patriarhal, unul dintre cele mai importante proiecte ale Bisericii Ortodoxe Române a fost construirea Catedralei Naționale din București. Altarul catedralei a fost sfințit la 25 noiembrie 2018, de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și Patriarhul Daniel.
Lucrările au continuat în anii următori, inclusiv prin realizarea picturii în tehnica mozaicului. Pe 26 octombrie 2025, exteriorul și pictura Catedralei Naționale au fost sfințite de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și Patriarhul Daniel.
Un alt reper al mandatului îl reprezintă reorganizarea și dezvoltarea structurilor BOR din diaspora. Potrivit unui documentar AGERPRES, în 2007 au fost înființate Episcopia Ortodoxă Română a Australiei, Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei și Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord. În 2016, Arhiepiscopia Ortodoxă Română a celor două Americi a fost ridicată la rang de mitropolie, fiind înființată și Episcopia Canadei.
19 ani de mandat, marcați și de Centenarul Patriarhiei Române
Anul 2025 a reprezentat un moment important pentru BOR, fiind marcat Centenarul Patriarhiei Române. La 4 februarie 2025 s-au împlinit 100 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de Patriarhie, scrie Agerpres pe 29 septembrie 2022, într-un documentar intitulat "Preafericitul Părinte Daniel - 15 ani de la întronizarea ca patriarh al Bisericii Ortodoxe Române (BOR)".
Tot în cadrul manifestărilor dedicate Centenarului, Sfântul Sinod al BOR a proclamat, la 4 februarie 2025, canonizarea a 16 sfinți români care au mărturisit credința ortodoxă în perioada regimului comunist.
Tot în 2025 a avut loc finalizarea unuia dintre cele mai importante proiecte asociate perioadei de după alegerea Patriarhului Daniel: sfințirea Catedralei Naționale. Patriarhia Română a prezentat acest proiect drept împlinirea unui ideal transmis de înaintași și realizat prin contribuția clerului, credincioșilor și a altor donatori.
Patriarhul Daniel conduce în prezent Biserica Ortodoxă Română în calitate de Arhiepiscop al Bucureștilor și Mitropolit al Munteniei și Dobrogei, fiind și președintele Sfântului Sinod al BOR.