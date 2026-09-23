Biserica Ortodoxă Română marchează 19 ani de la întronizarea Patriarhului Daniel. Care sunt reperele mandatului său

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 23 sept. 2026, 16:39

Biserica Ortodoxă Română va marca, pe 30 septembrie, 19 ani de la întronizarea Patriarhului Daniel. Evenimentul va fi sărbătorit printr-o serie de slujbe, dar și printr-un moment festiv organizat la Palatul Patriarhiei din București.

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