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A murit primarul care se afla la al șaptelea mandat. Avea 66 de ani

Doliu

Doliu

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Scris de Darius Stănescu Publicat: 2 oct. 2026, 10:20

Ioan Bohancanu, primarul comunei Beba Veche din județul Timiș, a murit vineri dimineață, 2 octombrie, la vârsta de 66 de ani, potrivit presei locale. Edilul se afla la al șaptelea mandat și conducea administrația celei mai vestice localități din România din 1996, cu o singură întrerupere.

Ioan Bohancanu a murit la 66 de ani

Unul dintre cei mai longevivi primari din județul Timiș, Ioan Bohancanu s-a născut în 1960, la Nădlac, în județul Arad. Inginer agronom de profesie, el a absolvit Facultatea de Agronomie din Timișoara.

A ajuns în zona Beba Veche în 1984, când a fost repartizat ca șef de fermă la CAP Cherestur. Înainte de a intra în administrația locală, a lucrat în mai multe structuri din agricultură, potrivit botoseneanul.ro.

Primar în Beba Veche din 1996

Ioan Bohancanu a câștigat primul mandat de primar al comunei Beba Veche în 1996. Cu excepția perioadei 2000–2004, a rămas la conducerea administrației locale, acumulând șapte mandate.

La alegerile locale din 2024, a fost reales pentru al șaptelea mandat. Candidatura sa a fost depusă de Alianța Electorală PSD-PNL, iar presa locală l-a prezentat drept candidatul PSD care și-a păstrat funcția.

Cariera politică a lui Bohancanu

De-a lungul carierei sale politice, Ioan Bohancanu a activat în PNL, PDL și PSD. Într-un interviu acordat după alegerile locale din 2024, edilul declara că patru dintre mandatele sale au fost câștigate din partea PSD.

Prin durata activității sale în administrația locală, Bohancanu s-a numărat printre cei mai longevivi primari din Timiș, fiind asociat timp de aproape trei decenii cu conducerea comunei Beba Veche.

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