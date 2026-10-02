A murit primarul care se afla la al șaptelea mandat. Avea 66 de ani

Ioan Bohancanu, primarul comunei Beba Veche din județul Timiș, a murit vineri dimineață, 2 octombrie, la vârsta de 66 de ani, potrivit presei locale. Edilul se afla la al șaptelea mandat și conducea administrația celei mai vestice localități din România din 1996, cu o singură întrerupere.
Ioan Bohancanu a murit la 66 de ani
Unul dintre cei mai longevivi primari din județul Timiș, Ioan Bohancanu s-a născut în 1960, la Nădlac, în județul Arad. Inginer agronom de profesie, el a absolvit Facultatea de Agronomie din Timișoara.
A ajuns în zona Beba Veche în 1984, când a fost repartizat ca șef de fermă la CAP Cherestur. Înainte de a intra în administrația locală, a lucrat în mai multe structuri din agricultură, potrivit botoseneanul.ro.
Primar în Beba Veche din 1996
Ioan Bohancanu a câștigat primul mandat de primar al comunei Beba Veche în 1996. Cu excepția perioadei 2000–2004, a rămas la conducerea administrației locale, acumulând șapte mandate.
La alegerile locale din 2024, a fost reales pentru al șaptelea mandat. Candidatura sa a fost depusă de Alianța Electorală PSD-PNL, iar presa locală l-a prezentat drept candidatul PSD care și-a păstrat funcția.
Cariera politică a lui Bohancanu
De-a lungul carierei sale politice, Ioan Bohancanu a activat în PNL, PDL și PSD. Într-un interviu acordat după alegerile locale din 2024, edilul declara că patru dintre mandatele sale au fost câștigate din partea PSD.
Prin durata activității sale în administrația locală, Bohancanu s-a numărat printre cei mai longevivi primari din Timiș, fiind asociat timp de aproape trei decenii cu conducerea comunei Beba Veche.