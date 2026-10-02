A murit primarul care se afla la al șaptelea mandat. Avea 66 de ani

Scris de Darius Stănescu Publicat: 2 oct. 2026, 10:20

Ioan Bohancanu, primarul comunei Beba Veche din județul Timiș, a murit vineri dimineață, 2 octombrie, la vârsta de 66 de ani, potrivit presei locale. Edilul se afla la al șaptelea mandat și conducea administrația celei mai vestice localități din România din 1996, cu o singură întrerupere.

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