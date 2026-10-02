O deținută de 60 de ani, cu multiple probleme de sănătate, a murit la Penitenciarul Târgșor. ANP face verificări

O femeie în vârstă de 60 de ani, aflată în custodia Penitenciarului de Femei Ploiești Târgșorul Nou și cunoscută cu multiple probleme de sănătate, a murit joi, după ce starea sa s-a agravat. Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a dispus verificări la nivelul unității pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs decesul.
Totul s-a întâmplat pe 1 octombrie, când personalul Penitenciarului de Femei Ploiești Târgșorul Nou a fost anunțat că starea de sănătate a unei deținute în vârstă de 60 de ani s-a înrăutățit. Femeia - aflată în evidența cabinetului medical al unității cu multiple probleme de sănătate - prezenta insuficiență respiratorie. Personalul medical s-a deplasat imediat la locul incidentului pentru a-i acorda îngrijiri.
Femeia a intrat în stop cardio-respirator
Personalul medical i-a acordat femeii primele îngrijiri și i-a administrat oxigenoterapie, însă starea acesteia a continuat să se agraveze. În aceste condiții, a fost solicitat sprijinul Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Prahova. La scurt timp, femeia a intrat însă în stop cardio-respirator, iar personalul medical al penitenciarului a început manevrele de resuscitare, folosind defibrilatorul disponibil în unitate.
"La sediul unității a sosit echipajul de ambulanță cu medic și asistent medical, aceștia continuând manevrele de resuscitare. În pofida tuturor eforturilor depuse a fost constatat decesul persoanei private de libertate. Ulterior s-a procedat la anunțarea familiei cu privire la producerea evenimentului”, a transmis vineri Penitenciarul de Femei Ploiești Târgșorul Nou, într-un comunicat.
Anchetă a poliției: cauzele decesului, investigate
În urma incidentului au fost sesizați reprezentanții conducerii Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești și judecătorul de supraveghere a privării de libertate, conform procedurilor legale.
La Penitenciarul Târgșor s-au deplasat polițiști din structurile competente pentru desfășurarea activităților specifice și stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs decesul.
"Penitenciarul de Femei Ploiești Târgșorul Nou a acordat sprijin organelor competente și a pus la dispoziția acestora toate informațiile și documentele necesare pentru desfășurarea verificărilor", se mai arată în comunicatul citat.
De asemenea, ANP a dispus efectuarea unor verificări de către o echipă mixtă la nivelul Penitenciarului de Femei Ploiești Târgșorul Nou cu privire la eveniment.