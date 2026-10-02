O deținută de 60 de ani, cu multiple probleme de sănătate, a murit la Penitenciarul Târgșor. ANP face verificări

Publicat 2 oct. 2026, 09:20 Actualizat 2 oct. 2026, 09:22

O femeie în vârstă de 60 de ani, aflată în custodia Penitenciarului de Femei Ploiești Târgșorul Nou și cunoscută cu multiple probleme de sănătate, a murit joi, după ce starea sa s-a agravat. Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a dispus verificări la nivelul unității pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs decesul.

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