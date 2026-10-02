Ciobănașul de 19 ani, audiat de politisti, după ce a revenit acasă

Publicat 2 oct. 2026, 10:48 Actualizat 2 oct. 2026, 10:52

Ionuț Alin Constantin, tânărul de 19 ani dat dispărut după ce a plecat cu oile la păscut în Runcu Salvei, s-a întors acasă în cursul nopții, teafăr și nevătămat. Familia a anunțat imediat poliția, iar tânărul a fost dus la audieri. Motivele plecării sale nu sunt cunoscute deocamdată.

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