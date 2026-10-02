Ciobănașul de 19 ani, audiat de politisti, după ce a revenit acasă

Ionuț Alin Constantin, tânărul de 19 ani dat dispărut după ce a plecat cu oile la păscut în Runcu Salvei, s-a întors acasă în cursul nopții, teafăr și nevătămat. Familia a anunțat imediat poliția, iar tânărul a fost dus la audieri. Motivele plecării sale nu sunt cunoscute deocamdată.
Întoarcerea tânărului a adus ușurare în comunitate, după ce sute de oameni au participat la căutări. Localnicii se temeau că acesta ar fi putut păți ceva, mai ales din cauza prezenței urșilor în zonă.
Tânărul dispărut, audiat de polițiști
Primarul comunei Runcu Salvei, Daniel Pop, a declarat pentru bistriteanul.ro că Ionuț Alin Constantin a revenit acasă în jurul orei 02:00. Potrivit edilului, polițiștii au venit la locuința familiei și l-au dus la audieri, care continuau la momentul declarației.
„A venit azi-noapte acasă, pe la 2 și ceva. Familia a anunțat poliția, care a venit la ei, l-a luat și l-a dus la audieri. Acolo e de azi-noapte, și încă nu s-au terminat. Sunt multe speculații, dar nu e nimic oficial”, a declarat primarul Daniel Pop.
Deocamdată, nu există o explicație oficială privind motivele pentru care tânărul a plecat sau locul în care s-a aflat în perioada dispariției.
Unde ar fi stat Ionuț
Potrivit informațiilor relatate de primar, tânărul ar fi rămas pe raza comunei Runcu Salvei. Edilul a precizat că acesta ar fi stat într-o casă locuită doar periodic sau într-una dintre locuințele folosite de familie atunci când merge cu animalele la păscut. Informațiile nu au fost confirmate oficial.
„Ar fi vorba că ar fi stat la o casă, ori o casă care e locuită doar periodic, ori o casă pe care ei o au. Ei au mai multe case, să le spunem așa, unde mai stau când merg cu animalele. Așa am înțeles că ar fi stat acolo. Cât despre motivul plecării, nu se știe. Mie familia mi-a spus că nu ar fi avut motive, dar e clar că ceva a fost acolo. Cum spuneam, până nu se termină audierile, nu știm nimic sigur. Important e că e teafăr și nevătămat!”, a mai spus Daniel Pop.
Sute de oameni au participat la căutări
Ionuț Alin Constantin plecase marți cu oile la păscut și nu se mai întorsese acasă. Familia găsise doar animalele, la o adăpătoare din apropierea locuinței.
Miercuri, peste 50 de oameni au participat la căutarea tânărului, iar joi li s-au alăturat alte sute de persoane. Dispariția a provocat îngrijorare în comunitate, pe fondul temerilor legate de prezența urșilor în zonă.