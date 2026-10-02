Cinci termeni pe care trebuie să îi înțelegi înainte de activarea unei promoții
Cinci termeni pe care trebuie să îi înțelegi înainte de activarea unei promoții
Valoarea afișată într-un material promoțional nu descrie, singură, modul de funcționare al unei campanii. Eligibilitatea, activarea, soldul promoțional, cerința de rulaj și perioada de valabilitate sunt elemente distincte, definite prin regulamentul fiecărei promoții.
Materialul are caracter general și informativ. Nu descrie o promoție activă, nu include sume, termene-limită, coduri sau instrucțiuni de participare și nu reprezintă un îndemn la activarea unei campanii.
1. Eligibilitatea
Eligibilitatea stabilește cine poate participa la o promoție. Regulamentul poate lua în considerare vârsta, domiciliul, statutul contului, verificarea identității, categoria de utilizator sau participarea anterioară la alte campanii. În anumite situații, oferta poate fi adresată numai conturilor care îndeplinesc criterii definite înainte de începerea perioadei promoționale.
Faptul că o promoție este vizibilă într-o pagină publică nu confirmă automat eligibilitatea fiecărui utilizator. De asemenea, activarea tehnică a unei oferte nu înlătură obligația îndeplinirii celorlalte condiții prevăzute în regulament.
Pentru toate formele de jocuri de noroc se aplică interdicția participării minorilor. Accesul la platformă și la eventualele promoții este rezervat persoanelor care au împlinit 18 ani.
2. Activarea sau „opt-in”
Unele promoții se aplică automat, în timp ce altele necesită o acțiune expresă, denumită frecvent „opt-in”. Aceasta poate consta în selectarea unei opțiuni din cont sau în confirmarea participării înainte de efectuarea activității eligibile.
Momentul activării poate fi relevant. Dacă regulamentul prevede înscrierea prealabilă, rundele, depunerile sau alte acțiuni efectuate anterior pot să nu fie luate în calcul. Activarea nu trebuie confundată nici cu acordarea automată a unui beneficiu: ea poate reprezenta numai înregistrarea participării, urmând ca restul criteriilor să fie verificate separat.
3. Soldul promoțional
Soldul promoțional este o valoare evidențiată separat de fondurile depuse sau de soldul retragibil. Deși cele două tipuri de sold pot apărea în aceeași interfață, ele pot avea regimuri diferite.
Un sold promoțional nu reprezintă automat numerar disponibil pentru retragere. Regulamentul poate stabili ordinea în care sunt utilizate fondurile, jocurile în care soldul poate fi folosit, condițiile în care acesta poate fi convertit și eventualele limite aplicabile. Retragerea fondurilor proprii înainte de îndeplinirea condițiilor poate produce, în funcție de regulament, anularea soldului promoțional sau a progresului asociat.
Aceeași distincție se aplică rotirilor acordate printr-o campanie. Acestea nu trebuie confundate cu funcția „Free Spins” integrată în matematica unui slot. Primele sunt elemente promoționale supuse unor condiții contractuale, în timp ce celelalte fac parte din regulile jocului.
4. Cerința de rulaj
Cerința de rulaj indică volumul de joc care trebuie înregistrat înainte ca un sold promoțional sau rezultatele asociate acestuia să poată dobândi regimul prevăzut de regulament. Ea este exprimată, de regulă, printr-un multiplicator, însă baza de calcul poate varia.
De exemplu, o cerință de 30x poate fi aplicată numai valorii promoționale sau unei sume formate din depunere și valoarea promoțională. Diferența este semnificativă. Într-un exemplu strict matematic, fără legătură cu o ofertă activă, 30x aplicat la 100 de lei reprezintă un volum de 3.000 de lei, în timp ce același multiplicator aplicat unei baze de 200 de lei reprezintă 6.000 de lei.
Nu toate jocurile contribuie în mod necesar în aceeași proporție la îndeplinirea cerinței. Regulamentul poate prevedea o contribuție integrală pentru anumite jocuri, una redusă pentru altele sau excluderea unor categorii. Pot exista și limite privind valoarea maximă a unei mize efectuate din soldul promoțional.
Din acest motiv, multiplicatorul nu trebuie analizat izolat. Baza de calcul, contribuția jocurilor, miza permisă și regulile de conversie fac parte din aceeași condiție.
5. Perioada de valabilitate
Casino promotii pot avea mai multe intervale relevante: perioada în care poate fi activată, termenul în care trebuie utilizat un eventual beneficiu și termenul până la care trebuie îndeplinită cerința de rulaj. Aceste intervale nu sunt întotdeauna identice.
Expirarea termenului poate conduce la pierderea soldului promoțional, a rotirilor neutilizate sau a progresului înregistrat. În cazul campaniilor desfășurate pe etape, fiecare etapă poate avea propriul interval și propriile criterii.
Data generală de încheiere afișată într-un material nu trebuie presupusă ca fiind singurul termen aplicabil. Regulamentul poate stabili separat momentul activării, perioada de utilizare și termenul de conversie.
Ce alte condiții trebuie verificate
Cei cinci termeni explică structura de bază a unei promoții, dar nu înlocuiesc lectura integrală a regulamentului. Mai pot fi relevante lista jocurilor eligibile, contribuția fiecărei categorii, limita maximă a mizei, plafonul de conversie, compatibilitatea cu alte campanii, ordinea utilizării soldurilor și efectele unei retrageri sau anulări.
În cazul turneelor, trebuie verificată și formula de punctaj, deoarece punctele nu reprezintă automat bani și nu descriu rezultatul financiar total al unei sesiuni. În cazul cashback-ului, denumirea nu stabilește singură baza de calcul, procentul, excluderile sau natura soldului acordat.
Cinci termeni, o singură regulă esențială
Eligibilitatea arată cine poate participa. Activarea stabilește dacă și de când este înregistrată participarea. Soldul promoțional explică natura fondurilor acordate. Cerința de rulaj stabilește condițiile aplicabile înaintea unei eventuale conversii, iar perioada de valabilitate indică intervalele în care acestea trebuie îndeplinite.
32Roșu și FDJ UNITED
32Roșu precizează că face parte din FDJ UNITED. Apartenența la grup oferă contextul corporativ al platformei, dar nu stabilește condiții comune pentru toate promoțiile. Fiecare campanie este guvernată de propriul regulament.
Niciunul dintre acești termeni nu poate fi interpretat corect separat de regulamentul campaniei. O valoare promoțională nu reprezintă automat o sumă retragibilă, iar activarea unei oferte nu garantează un rezultat financiar pozitiv.
Participarea persoanelor sub 18 ani la jocuri de noroc este interzisă. Jocurile de noroc pot crea dependență. Joacă responsabil. O promoție nu elimină riscul financiar și nu transformă jocul într-o activitate fără costuri. Soldurile promoționale, rotirile, punctele sau mecanismele de cashback pot fi supuse unor condiții distincte și nu garantează obținerea ori retragerea unei sume.
Jocurile de noroc trebuie tratate exclusiv ca formă de divertisment, nu ca sursă de venit sau metodă de recuperare a pierderilor. Participarea la o campanie nu ar trebui să determine majorarea bugetului, prelungirea sesiunii sau continuarea jocului după atingerea limitelor stabilite.
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