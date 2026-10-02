Accident mortal în Harghita: o tânără de 21 de ani a murit, iar șoferul a fugit

O tânără de 21 de ani din comuna Dănești a murit joi seară, 1 octombrie, după ce a fost lovită de o mașină pe DJ 125, în județul Harghita. Alte două femei au fost rănite ușor. Șoferul a părăsit locul accidentului și este căutat de polițiști.
Mașina ar fi intrat pe contrasens
Potrivit informațiilor transmise vineri, 2 octombrie, de Inspectoratul de Poliție Județean Harghita, autoturismul circula pe DJ 125, din direcția Cârța către Dănești.
Din primele cercetări, mașina ar fi pătruns pe sensul opus de mers, unde ar fi lovit tânăra de 21 de ani, care se deplasa ca pieton pe partea carosabilă.
Echipajul medical ajuns la fața locului a constatat decesul tinerei. După producerea accidentului, conducătorul auto a părăsit locul faptei.
Polițiștii continuă cercetările pentru identificarea și depistarea șoferului, stabilirea împrejurărilor exacte ale accidentului și dispunerea măsurilor legale.
Alte două femei, rănite ușor
Șeful Serviciului Județean de Ambulanță Harghita, dr. Peter Szilard, a declarat că alte două femei au suferit leziuni ușoare. O femeie de 37 de ani avea o contuzie în regiunea lombară, iar o femeie de 56 de ani a suferit o contuzie la umărul stâng.
Ambele au fost evaluate medical, însă au refuzat transportul la spital. La intervenție au participat două ambulanțe cu asistent și una cu medic.
Potrivit dr. Peter Szilard, cele trei femei mergeau spre casă și, din informațiile comunicate de echipajele medicale, purtau veste reflectorizante.
„La fața locului au fost două ambulanțe cu asistent și una cu medic, dar pe fata de 21 de ani (...) din păcate colegii nu au putut să o salveze. (...) Ele mergeau acasă, colegii au spus că purtau vestă reflectorizantă și șoferul care le-a lovit le-a lăsat acolo”, a spus dr. Peter Szilard.