Avocatul lui Fănel Bogos rupe tăcerea la DNA Iași: „Se aduc acuzații nefondate”

Dosarul care zguduie scena politică și administrativă a României a intrat într-o nouă etapă, după ce avocatul omului de afaceri vasluian Fănel Bogos a ajuns vineri la sediul DNA Iași, în ziua în care și premierul demis Ilie Bolojan este audiat de procurorii anticorupție. Avocatul Bogdan Gheorghiță a respins ferm acuzațiile privind presupusa mită de 1,5 milioane de euro și a susținut că întreaga anchetă care-l vizează pe clientulm său se bazează pe afirmațiile altor persoane din dosar.
Declarațiile au fost făcute în contextul în care și premierul interimar Ilie Bolojan a fost audiat de procurorii anticorupție în cauza care îl vizează pe afaceristul vasluian.
Avocatul: „Tot ce e în dosar este bazat pe discuția altor persoane”
Bogdan Gheorghiță a catalogat acuzațiile formulate împotriva clientului său drept nefondate și a susținut că nu există probe care să demonstreze existența faptelor cercetate.
„Se aduc acuzații nefondate. Tot ce este în acest dosar este bazat pe discuția altor persoane din dosar”, a declarat avocatul lui Fănel Bogos.
Potrivit acestuia, demersurile făcute de omul de afaceri ar fi vizat exclusiv reclamarea unor presupuse abuzuri din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.
„A cerut să se oprească abuzurile”, a afirmat avocatul.
Avocat: „Bolojan nu a avut discuții cu Bogos despre bani”
Referindu-se la audierea premierului interimar Ilie Bolojan, avocatul a afirmat că întâlnirea dintre acesta și Fănel Bogos ar fi avut ca obiect doar sesizarea unor presupuse abuzuri.
„Domnul Bolojan nu a avut discuție cu domnul Bogos. I s-a prezentat doar de domnul Bogos un abuz. Atât”, a declarat avocatul.
În opinia sa, audierea premierului nu ar urma să schimbe esențial situația din dosar.
Dosarul instrumentat de DNA Iași vizează suspiciuni de trafic de influență și o presupusă mită de 1,5 milioane de euro, acuzații pe care apărarea lui Fănel Bogos le respinge categoric.