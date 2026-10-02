Avocatul lui Fănel Bogos rupe tăcerea la DNA Iași: „Se aduc acuzații nefondate”

Publicat 2 oct. 2026, 10:38 Actualizat 2 oct. 2026, 10:43 Sursă Realitate Plus

Dosarul care zguduie scena politică și administrativă a României a intrat într-o nouă etapă, după ce avocatul omului de afaceri vasluian Fănel Bogos a ajuns vineri la sediul DNA Iași, în ziua în care și premierul demis Ilie Bolojan este audiat de procurorii anticorupție. Avocatul Bogdan Gheorghiță a respins ferm acuzațiile privind presupusa mită de 1,5 milioane de euro și a susținut că întreaga anchetă care-l vizează pe clientulm său se bazează pe afirmațiile altor persoane din dosar.

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