Nicușor Dan cheamă partidele la Cotroceni pe 5 octombrie. Programul consultărilor pentru desemnarea premierului

Scris de Darius Stănescu Publicat: 2 oct. 2026, 13:06

Președintele României, Nicușor Dan, va invita luni, 5 octombrie 2026, liderii și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament la Palatul Cotroceni, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Discuțiile vor începe la ora 14:00, cu delegația PSD, și se vor încheia cu întâlnirea programată la ora 19:00 cu parlamentarii neafiliați.

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