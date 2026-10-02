Nicușor Dan cheamă partidele la Cotroceni pe 5 octombrie. Programul consultărilor pentru desemnarea premierului

Președintele României, Nicușor Dan, va invita luni, 5 octombrie 2026, liderii și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament la Palatul Cotroceni, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Discuțiile vor începe la ora 14:00, cu delegația PSD, și se vor încheia cu întâlnirea programată la ora 19:00 cu parlamentarii neafiliați.
Consultări la Cotroceni pentru desemnarea premierului
Nicușor Dan va discuta cu reprezentanții formațiunilor parlamentare în cadrul unor întâlniri programate la intervale de 30 de minute. Consultările de luni vizează desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru.
Potrivit programului anunțat, PSD va fi prima formațiune invitată la discuții, urmată de AUR, PNL, USR și UDMR. Președintele va avea apoi consultări cu reprezentanții minorităților naționale, ai SOS România și ai POT, precum și cu grupurile parlamentare Uniți pentru România și PACE – Întâi România. Ultima întâlnire va fi cu parlamentarii neafiliați.
Programul consultărilor din 5 octombrie
Consultările de la Palatul Cotroceni se vor desfășura luni, 5 octombrie 2026, după următorul program:
Ora 14:00 - Partidul Social Democrat (PSD);
Ora 14:30 - Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);
Ora 15:00 - Partidul Național Liberal (PNL);
Ora 15:30 - Uniunea Salvați România (USR);
Ora 16:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);
Ora 16:30 - Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;
Ora 17:00 - Partidul S.O.S. România (SOS);
Ora 17:30 - Partidul Oamenilor Tineri (POT);
Ora 18:00 - Grupul parlamentar Uniți pentru România;
Ora 18:30 - Grupul parlamentar PACE – Întâi România;
Ora 19:00 - Parlamentarii neafiliați.