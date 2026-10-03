Marius Lulea, membru fondator AUR: „Firmele se împrumută ca să plătească taxele. Cred că Bolojan este nepriceput."

Publicat 3 oct. 2026, 09:21 Actualizat 3 oct. 2026, 09:22 Sursă Realitate Plus

Marius Lulea, membru fondator AUR, lansează un atac dur la adresa Guvernului condus de Ilie Bolojan, pe care îl acuză că a împins companiile românești într-o situație critică. Într-o intervenție exclusivă la Realitatea PLUS, acesta a susținut că numeroase firme sunt nevoite să se împrumute pentru a-și achita obligațiile fiscale, în timp ce blocarea conturilor de către stat afectează plata salariilor și activitatea economică.

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