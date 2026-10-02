Cine este Mihai Trandafir, avocatul care l-a însoțit pe Bolojan la DNA Iași. Legăturile cu rețeaua lui Coldea

Avocatul care l-a însoțit pe Ilie Bolojan la DNA Iași vine dintr-o casă de avocatură cu legături vechi cu Doru Trăilă, avocatul trimis în judecată alături de fostul prim-adjunct al SRI Florian Coldea.
Este vorba despre Mihai Trandafir, avocat la Stoica & Asociații, societatea fondată de fostul ministru al Justiției și fostul lider PNL Valeriu Stoica.
Ilie Bolojan a mers la DNA Iași alături de Mihai Trandafir
Premierul demis, Ilie Bolojan, a venit la audieri alături de avocatul Mihai Trandafir, într-un dosar în care este cercetat omul de afaceri Fănel Bogos. Bolojan a fost audiat ca martor, iar la ieșire avocatul său a refuzat să facă declarații.
Mihai Trandafir și legătura cu casa de avocatură Stoica & Asociații
Mihai Trandafir este Managing Associate la Stoica & Asociații, din aceeași casă de avocatură din care provine și Doru Trăilă, avocatul controversat din dosarul lui Florian Coldea. Acesta și-a construit aici o bună parte din carieră, a ajuns Senior Partner și l-a descris chiar pe Valeriu Stoica drept mentorul său. La plecarea din firmă, Trăilă a primit acordul lui Stoica să continue colaborarea cu o parte dintre clienții cu care lucrase până atunci.
Relația dintre Valeriu Stoica și Doru Trăilă
Relația dintre cei doi a depășit însă cadrul profesional. Presa a relatat că Valeriu Stoica a fost nașul de cununie al lui Doru și Cristina Trăilă.
Doru Trăilă, trimis în judecată alături de foști generali SRI
Avocatul Doru Trăila a fost trimis în judecată alături de Florian Coldea, fost prim-adjunct al directorului SRI, și de fostul general SRI Dumitru Dumbravă. DNA îi acuză, printre altele, de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de influență și spălare de bani. Potrivit procurorilor, aceștia ar fi acționat coordonat și ar fi pretins sume importante de bani în schimbul presupusei influențe asupra unor magistrați. Acuzațiile urmează să fie stabilite definitiv de instanță.
Numele lui Doru Trăilă apare și în dosarul Fănel Bogos
Iar numele Trăilă apare din nou în actualul dosar Fănel Bogos. Cristina Trăilă, fosta soție a lui Doru Trăilă, este urmărită penal de DNA în această anchetă pentru complicitate la folosirea influenței pentru schimbarea conducerii DSVSA Vaslui cu o persoană agreată de Fănel Bogos. Cristina Trăilă a contestat acuzațiile și a susținut că a mers la DNA pentru a clarifica neconcordanțele din dosar.