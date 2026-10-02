Cine este Mihai Trandafir, avocatul care l-a însoțit pe Bolojan la DNA Iași. Legăturile cu rețeaua lui Coldea

Publicat 2 oct. 2026, 18:27 Sursă Realitatea PLUS

Avocatul care l-a însoțit pe Ilie Bolojan la DNA Iași vine dintr-o casă de avocatură cu legături vechi cu Doru Trăilă, avocatul trimis în judecată alături de fostul prim-adjunct al SRI Florian Coldea.

Distribuie articolul