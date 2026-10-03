Nicușor Dan și Giorgia Meloni strâng rândurile în UE pentru banii agriculturii și coeziunii. 17 state cer păstrarea fondurilor

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 3 oct. 2026, 16:40

Președintele Nicușor Dan și premierul Italiei, Giorgia Meloni, au reunit 17 state membre ale Uniunii Europene în jurul unei poziții comune privind viitorul buget comunitar pentru perioada 2028–2034.

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