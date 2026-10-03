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Politica· 1 min citire

Guvernul Bolojan, contracte de peste 2 milioane de lei pentru achiziția de autoturisme, câștigate de firme cu legături în PNL

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Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 3 oct. 2026, 13:20

În plină perioadă de austeritate, Guvernul demis a atribuit un contract de 2,5 milioane de lei pentru leasingul a 17 mașini de teren, în urma unei licitații derulate de Cancelaria premierului, condusă de Mihai Jurca, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Ilie Bolojan. Procedura a fost reluată după ce fusese anulată anterior, iar durata contractului a fost extinsă semnificativ, de la trei luni la trei ani. Potrivit informațiilor obținute de Realitatea PLUS, firmele câștigătoare au legături cu PNL și Forța Dreptei. Realitatea PLUS a solicitat puncte de vedere atât premierului Ilie Bolojan, cât și șefului Cancelariei, Mihai Jurca.

Guvernul demis condus de Ilie Bolojan a reușit să achiziționeze, în leasing operațional, pe o perioadă de 3 ani, 17 mașini Dacia SUV, în condițiile în care achiziția de mașini în instituțiile publice a fost interzisă chiar de către Ilie Bolojan. Valoarea contractului se ridică la peste 2,5 milioane de lei, după cum arată un material Realitatea Plus.

Interesant este însă și faptul că licitația a fost câștigată de două companii controversate. Una dintre ele este controlată de Iulian Păstorel Macoveiciuc, fiul fostului membru PNL Păstorel Macoveiciuc, de la care juniorul a preluat firma. În 2024, Iulian Macoveiciuc a candidat pe listele Forța Dreptei Suceava la alegerile parlamentare, însă fără succes. Cea de-a doua firmă este controlată de o societate aflată în insolvență.

La fel de interesant este și faptul că licitația viza inițial atribuirea contractului pe o perioadă de numai 3 luni, însă, după ce procedura a fost anulată și reluată, perioada contractului a crescut la 3 ani.

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