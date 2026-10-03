Analiză Realitatea Plus: pericolele războiului din Ucraina și planul de înzestrare a Armatei României pentru următorii zece ani

Publicat 3 oct. 2026, 12:15 Actualizat 3 oct. 2026, 12:18 Sursă realitatea plus

Oficialii europeni de rang înalt sunt în alertă și iau în calcul scenariul în care Rusia ar putea să lanseze atacuri cu drone sau rachete împotriva țărilor NATO. Germania își pregătește spitalele pentru un eventual conflict, Lituania și-a actualizat planurile de evacuare, iar trupele Alianței Nord-Atlantice au început să facă exerciții în regiunea baltică. În România, președintele Nicușor Dan recunoaște că, deși țara şi-a îmbunătăţit răspunsul la ameninţarea dronelor, nu este complet pregătită încă de un astfel de scenariu. O analiză marca Realitatea PLUS despre evoluția războiului provocat de Rusia, răspunsul statelor NATO, dar și care sunt obiectivele României pentru următorii 10 ani privind înzestrarea armatei.

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