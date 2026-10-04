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Politica· 1 min citire

Elena Udrea, mesaj dur pentru liberalii care-l apără pe Bolojan: Pe mine nu m-au lăsat să ies din pușcărie pentru a fi cu copilul

Elena Udrea in momentul arestarii (foto> FB)

Elena Udrea in momentul arestarii (foto> FB)

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Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 oct. 2026, 08:36

Elena Udrea a postat pe pagina sa de Facebook imagini de la arestarea sa din Costa Rica, la 8 ani de la eveniment. Fostul ministru al Turismului a lansat un atac dur la adresa foștilor săi colegi din PNL și a miniștrilor liberali ai Justiției pentru că n-ar fi contestat legalitatea arestării sale.

În postarea sa de pe Facebook, Udrea amintește că a fost arestată pe stradă în Costa Rica, la doar 13 zile după nașterea fiicei sale.

Cine din clasa politică a pus sub semnul întrebării legalitatea arestării mele? Cei care azi sar să îi ia apărarea lui Bolojan, fostii mei colegi, ba chiar fostele colege mame și ele, nu au avut nicio tresărire față de abuzul care mi se întâmpla!

Cum nu au avut nimic de spus nici când trei ani și patru luni, printr-un uriaș abuz al justiție conduse de miniștri PNL, nu m-au lăsat să ies din pușcărie pentru a fi cu copilul meu! Pe ăștia vreți voi să îi menajez eu? a scris Elena Udrea pe pagina sa de Facebook.

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