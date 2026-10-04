Elena Udrea, mesaj dur pentru liberalii care-l apără pe Bolojan: Pe mine nu m-au lăsat să ies din pușcărie pentru a fi cu copilul

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 oct. 2026, 08:36

Elena Udrea a postat pe pagina sa de Facebook imagini de la arestarea sa din Costa Rica, la 8 ani de la eveniment. Fostul ministru al Turismului a lansat un atac dur la adresa foștilor săi colegi din PNL și a miniștrilor liberali ai Justiției pentru că n-ar fi contestat legalitatea arestării sale.

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