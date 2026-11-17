Publicat 17 nov. 2026, 22:13 Sursă Realitatea PLUS

George Simion promite să schimbe România, dar oamenii pe care AUR îi promovează în fruntea organizațiilor din Capitală ridică serioase semne de întrebare. Un politician trimis în judecată după ce și-a lovit cu pumnul un contracandidat, un senator care a trecut sau a fost afiliat la nu mai puțin de șapte partide și care a fost cercetat pentru presupusul furt al unui rucsac, dar și foști membri ai partidelor pe care Simion le atacă permanent. Realitatea PLUS a cerut puncte de vedere de la cei menționați în material.

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