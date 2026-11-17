Cine sunt liderii puși de Simion să conducă filialele din București. Controverse și traseism politic
George Simion promite să schimbe România, dar oamenii pe care AUR îi promovează în fruntea organizațiilor din Capitală ridică serioase semne de întrebare. Un politician trimis în judecată după ce și-a lovit cu pumnul un contracandidat, un senator care a trecut sau a fost afiliat la nu mai puțin de șapte partide și care a fost cercetat pentru presupusul furt al unui rucsac, dar și foști membri ai partidelor pe care Simion le atacă permanent. Realitatea PLUS a cerut puncte de vedere de la cei menționați în material.
George Simion promite să schimbe România, dar oamenii pe care AUR îi promovează în fruntea organizațiilor din Capitală ridică serioase semne de întrebare. Un politician trimis în judecată după ce și-a lovit cu pumnul un contracandidat, un senator care a trecut sau a fost afiliat la nu mai puțin de șapte partide și care a fost cercetat pentru presupusul furt al unui rucsac, dar și foști membri ai partidelor pe care Simion le atacă permanent.
Aceasta este o parte din noua garnitură de conducere a AUR București, potrivit unei investigații publicate de G4Media. Partidul condus de George Simion și-a ales liderii organizațiilor din cele șase sectoare ale Capitalei iar europarlamentarul Gheorghe Piperea a preluat conducerea organizației municipale. La eveniment, Simion a cerut schimbarea administrației bucureștene și și-a exprimat încrederea în noii lideri. Numai că trecutul unora dintre aceștia contrastează puternic cu discursul despre integritate și înnoirea clasei politice.
Politicianul AUR trimis în judecată după ce și-a lovit contracandidatul
La Sectorul 3, AUR mizează pe Alexandru Marco Niță, politicianul trimis în judecată pentru lovire sau alte violențe. Incidentul s-a produs pe 10 iunie 2024, în jurul orei 00:05, în fața Școlii Gimnaziale numărul 95, imediat după alegerile locale. Niță, candidat AUR la Primăria Sectorului 3, l-a lovit cu pumnul în față pe contracandidatul său, Ștefan Lucian Judele, reprezentant al Alianței Dreapta Unită, formată din USR, PMP și Forța Dreptei.
Potrivit rechizitoriului, conflictul a izbucnit după ce Judele i-ar fi aruncat apă în față lui Niță. Lovitura a provocat leziuni pentru care medicii legiști au stabilit două până la trei zile de îngrijiri medicale, conform certificatului medico-legal din 10 iunie 2024. Pe 3 februarie 2025, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 au întocmit rechizitoriul, iar dosarul a fost înregistrat la instanță a doua zi.
Procesul nu s-a încheiat însă cu o condamnare. Judele și-a retras plângerea, după ce Niță și-ar fi exprimat regretul și ar fi promis că își va corecta comportamentul și va merge la terapie. Pe 30 mai 2025, instanța a dispus încetarea procesului penal.
Senatorul AUR care a trecut prin șapte formațiuni politice și a fost cercetat pentru furtul unui rucsac
Cel mai spectaculos exemplu de contradicție între discursul AUR și oamenii promovați în funcții vine de la Sectorul 6. Aici, noul președinte este senatorul Daniel Paul Romeo Gheorghe, un politician cu un traseu controversat. Pro România, PNL, SOS România, PSD, Dreptate și Frăție, formațiunea fondată de Luis Lazarus, PACE – Întâi România și, în cele din urmă, AUR. Șapte formațiuni prin care acesta a trecut sau cu care a fost afiliat.
Gheorghe contestă însă ideea că ar fi fost membru în toate aceste partide. El susține că a semnat adeziuni doar la PNL, SOS România, Pro România și AUR, că a petrecut 15 ani în PNL înainte de a fi exclus și că celelalte asocieri au fost conjuncturale. Dincolo de traseul politic, senatorul a ocupat de-a lungul anilor mai multe funcții publice: comisar-șef la Garda de Mediu București, consilier la Cancelaria prim-ministrului, consilier local la Sectorul 3 și consilier într-o companie a Primăriei Capitalei.
În 2020, când a candidat pentru Consiliul General și Camera Deputaților, figura în declarația de interese drept vicepreședinte al organizației PNL Sector 3. În 2025, numele său a apărut într-un dosar penal deschis după dispariția unui rucsac din holul unui hotel din Piatra Neamț. În interior se aflau o tabletă și bani. Rucsacul a fost găsit ulterior în portbagajul mașinii cu care se deplasa senatorul.
Gheorghe a susținut că a luat bagajul din greșeală. Polițiștii au început cercetări pentru presupusa infracțiune de furt, iar dosarul urma să ajungă la Parchetul General, având în vedere calitatea sa de parlamentar.
Întrebat de G4Media despre situația anchetei și despre o eventuală audiere, senatorul nu a oferit aceste detalii, afirmând că incidentul a reprezentat o eroare și că subiectul este închis. Nu există, în informațiile prezentate, o condamnare pentru furt.
Noul lider AUR Sector 1 anunța în 2024 că părăsește partidul
La Sectorul 1, situația scoate la iveală o altă contradicție din interiorul partidului lui George Simion. Noul lider, avocatul Mihail Dan Dojană, este chiar omul care, în aprilie 2024, anunța public că se desparte de AUR și critica dur modul de funcționare al formațiunii. Dojană susținea atunci că partidul este dominat de interesele unui grup restrâns de persoane și că oamenii nu contează.
„Astăzi am încheiat „aventura” mea politică în AUR. În tot acest timp am reușit sa închegăm o echipă frumoasă și unită la Sectorul 1, într-un partid care cu greu poate fi numit partid politic, unde oamenii nu contează, unde interesele politice ale partidului nu primează, ci doar interesele de moment ale unor persoane pe care le numeri pe degetele de la o mâna”, scria Mihai Dojoană în 2024, când pleca din AUR.
Acum, politicianul care contesta atât de vehement mecanismele interne ale AUR revine în fruntea unei organizații importante. Și numele său a apărut într-un dosar penal, dar într-un context complet diferit. În 2025, Dojană a fost cercetat pentru presupusa conducere a unui vehicul cu permisul suspendat. Ulterior s-a stabilit că un polițist introdusese greșit în sistem o suspendare de 120 de zile, în loc de 90.
Dosarul a fost clasat, iar avocatul a obținut în instanță schimbarea temeiului clasării în constatarea că fapta nu există. Prin urmare, cazul său nu poate fi prezentat drept o abatere penală dovedită.
Cine conduce organizațiile AUR din celelalte sectoare ale Capitalei
La Sectorul 2, conducerea a fost preluată de Andrei Ohaci, viceprimar în administrația condusă de primarul PSD Rareș Hopincă, alături de celălalt viceprimar, Dragoș George Bogdan, de la PNL.
La Sectorul 4, noul lider este Adrian Vlad Chiotan, fost membru PNL și ALDE, fost manager al Centrului Cultural Palatele Brâncovenești și fost președinte al Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități. În prezent, acesta este consilier local în sectorul administrat de Daniel Băluță. Chiotan a anunțat că filiala are 464 de membri activi și peste 900 de simpatizanți și că urmărește câștigarea primăriei.
La Sectorul 5, președinte a devenit Lucian Mușat, fost consilier local și actual deputat ales în circumscripția Sălaj. Acesta susține că organizația numără 326 de membri și peste 1.000 de simpatizanți și își propune să câștige Primăria Sectorului 5 în 2028, inclusiv prin creșterea anuală a numărului de adeziuni cu cel puțin 30%.
Deasupra tuturor acestor organizații se află europarlamentarul Gheorghe Piperea, noul președinte AUR București, care a vorbit despre meritocrație, despre elite alese de cetățeni și despre necesitatea înnoirii clasei politice. De altfel, Piperea a fost deja desemnat candidatul AUR pentru primăria Capitalei.
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