Publicat 17 nov. 2026, 09:53 Sursă Realitatea PLUS

Facturile la energie ar putea crește cu până la 20% în această iarnă, iar Guvernul caută soluții pentru a reduce povara financiară asupra românilor. Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, urmează să se întâlnească marți, 17 noiembrie, cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, pentru a discuta despre măsurile de sprijin destinate populației și companiilor. Printre variantele analizate se numără prelungirea ajutorului lunar de 50 de lei pentru familiile cu venituri mici, dar și introducerea unor măsuri pentru firmele afectate de scumpirea energiei.

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