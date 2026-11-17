Facturile la energie ar putea crește cu până la 20% în această iarnă, iar Guvernul caută soluții pentru a reduce povara financiară asupra românilor. Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, urmează să se întâlnească marți, 17 noiembrie, cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, pentru a discuta despre măsurile de sprijin destinate populației și companiilor. Printre variantele analizate se numără prelungirea ajutorului lunar de 50 de lei pentru familiile cu venituri mici, dar și introducerea unor măsuri pentru firmele afectate de scumpirea energiei.
Chisăliță și Grindeanu discută ajutoarele pentru facturile la energie. Ce măsuri sunt pe masă
Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, se va întâlni cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, în contextul creșterii prețurilor la electricitate și al îngrijorărilor legate de facturile din sezonul rece. Discuțiile vor viza măsurile prin care statul ar putea interveni pentru a sprijini atât consumatorii casnici cu venituri reduse, cât și companiile care se confruntă cu dificultăți din cauza costurilor ridicate ale energiei. Deocamdată, autoritățile analizează mai multe variante, fără să fi anunțat o decizie finală.
Una dintre principalele propuneri privește prelungirea ajutoarelor pentru plata facturilor la energie. În prezent, persoanele și familiile vulnerabile pot primi un sprijin de 50 de lei pe lună pentru factura la electricitate, însă actuala schemă este valabilă până la 31 decembrie 2026. Guvernul ia în calcul continuarea acestui ajutor și după 1 ianuarie 2027, astfel încât beneficiarii să nu rămână fără sprijin în lunile de iarnă. Nu au fost stabilite încă eventualele modificări ale condițiilor de acordare.
Facturile la curent au crescut deja. Ministrul Energiei avertizează asupra scumpirilor din această iarnă
Potrivit ministrului Energiei, o analiză realizată pe baza ofertelor publicate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei arată că prețurile pentru consumatorii casnici au crescut cu până la 10% față de nivelurile din vară. Majorarea diferă însă în funcție de furnizor, de contractul încheiat și de tarifele de distribuție. Pentru această iarnă, ofertele de pe piață au indicat și posibile scumpiri de până la 20-22% față de aceeași perioadă a anului trecut, fără ca aceste procente să se aplice automat tuturor consumatorilor.
În aceste condiții, Dumitru Chisăliță îi sfătuiește pe români să verifice ofertele disponibile în comparatorul de prețuri al ANRE. Potrivit oficialului, pe piață există contracte cu tarife de aproximativ 1,20-1,22 lei/kWh, care pot fi cu 10-20% mai avantajoase decât prețul mediu. Consumatorii sunt îndemnați să analizeze prețul prevăzut în contractul actual și perioada de valabilitate a acestuia înainte de a decide dacă schimbarea furnizorului le-ar aduce economii.
Ajutorul de 50 de lei ar putea fi prelungit și după 1 ianuarie 2027
Pentru familiile cu venituri reduse, Guvernul analizează posibilitatea continuării sprijinului financiar acordat pentru plata electricității. În prezent, tichetul de energie are o valoare de 50 de lei lunar și este destinat persoanelor singure și familiilor care se încadrează în limitele de venit prevăzute de lege. Ministerul Muncii și Ministerul Energiei discută atât despre prelungirea acestui mecanism, cât și despre eventuale modificări ale criteriilor de eligibilitate, pentru ca ajutorul să ajungă la mai multe gospodării vulnerabile.
Deocamdată, nu este clar dacă suma de 50 de lei va fi păstrată în forma actuală sau dacă autoritățile vor introduce alte condiții de acordare. Ministrul Energiei a precizat anterior că noua schemă pentru consumatorii vulnerabili ar putea fi aplicată de la începutul anului 2027. O altă modificare, privind extinderea sprijinului și ajustarea plafoanelor de venit, este analizată pentru 1 aprilie. Până la adoptarea unor măsuri oficiale, actualul ajutor rămâne valabil până la sfârșitul lunii decembrie.
Guvernul analizează suprataxarea producătorilor de energie pentru a ajuta companiile
Pe lângă sprijinul destinat populației, Ministerul Energiei pregătește și măsuri pentru companiile afectate de prețurile ridicate ale electricității. Una dintre variantele discutate presupune suprataxarea unor venituri sau profituri ale producătorilor de energie, astfel încât fondurile obținute să poată fi folosite pentru sprijinirea consumatorilor industriali. Măsura este încă în analiză și ar urma să fie aplicată temporar, pe durata sezonului rece, dacă va primi toate avizele necesare.
Ministrul Energiei a explicat că schemele de sprijin pentru companii ar putea funcționa în perioada 1 decembrie 2026 - 31 martie 2027. Autoritățile încearcă să identifice soluții pentru firmele ale căror costuri de producție au crescut semnificativ din cauza facturilor la electricitate, însă forma finală a intervenției nu a fost stabilită.