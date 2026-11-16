Elena Udrea lansează un atac frontal la adresa lui Ilie Bolojan, pe care îl acuză de ipocrizie după nunta fiicei sale. Fostul ministru susține că politicianul care și-a construit notorietatea pe discursul despre reducerea cheltuielilor publice și combaterea risipei ar fi folosit resursele SPP pentru a transporta invitați la eveniment, comportament pe care îl consideră incompatibil cu mesajele promovate în timpul mandatului său.
Fostul ministru al Turismului și al Tineretului, Elena Udrea, a lansat un atac dur la adresa președintelui Senatului, Ilie Bolojan, după informațiile apărute în spațiul public privind nunta fiicei acestuia. Într-o postare publicată pe Facebook, Udrea îl acuză pe liderul liberal de ipocrizie și susține că ar fi folosit resurse ale statului pentru transportul invitaților la eveniment.
„Petrecerile politicienilor, faza pe nuntă, după cea pe botez!”, și-a început Udrea mesajul, făcând referire și la controversatul botez organizat cu puțin timp în urmă de liderul PSD Timiș, Alfred Simonis.
Acuzații privind folosirea resurselor SPP
Elena Udrea spune că problema nu este organizarea nunții în sine, ci modul în care ar fi fost utilizate resursele publice.
Critici și la adresa unor invitați
Fostul ministru a criticat și prezența la eveniment a unor reprezentanți ai mediului de afaceri și ai societății civile, despre care spune că promovează public valori precum modestia și meritocrația, dar acceptă privilegii oferite de stat.
„Nu aveau doamna respectivă și soțul 200 de lei să ia un Uber de la aeroport? Ba da, evident! Dar dorința de a beneficia de un tratament privilegiat oferit de SPP a fost mai mare decât principiile pe care le proclamă”, a scris Udrea.
Aceasta a continuat într-un ton și mai dur, afirmând că „milionarii din bani privați” ajung să profite de avantajele oferite din fonduri publice imediat ce au ocazia.
„False modele în societate”
În finalul mesajului, Elena Udrea a acuzat anumite personaje publice că promovează o imagine falsă de integritate și onestitate.
Postarea Elenei Udrea vine în contextul dezbaterilor din spațiul public privind organizarea nunții fiicei lui Ilie Bolojan și presupusa utilizare a resurselor Serviciului de Protecție și Pază pentru transportul unor invitați la eveniment. Până în prezent, nu există o poziție oficială a fostului premier.