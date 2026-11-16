Publicat 16 nov. 2026, 21:34 Sursă Realitatea.net, Facebook

Elena Udrea lansează un atac frontal la adresa lui Ilie Bolojan, pe care îl acuză de ipocrizie după nunta fiicei sale. Fostul ministru susține că politicianul care și-a construit notorietatea pe discursul despre reducerea cheltuielilor publice și combaterea risipei ar fi folosit resursele SPP pentru a transporta invitați la eveniment, comportament pe care îl consideră incompatibil cu mesajele promovate în timpul mandatului său.

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