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Politica· 1 min citire
Sondaj INSCOP: AUR a scăzut pentru prima dată în 18 luni, iar PSD a crescut cu aproape 6%
Vot români
Publicat16 nov. 2026, 12:16
Actualizat16 nov. 2026, 13:12
SursăRealitatea PLUS
Cel mai recent sondaj arată schimbări semnificative în rândul preferințelor politice ale românilor. AUR a scăzut în sondaje pentru prima dată în ultimele 18 luni și a ajuns la mai puțin de 35%, conform INSCOP. În paralel, PSD a crescut cu aproape 6 puncte procentuale și a ajuns la aproape 25%, mai arată sondajul.
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