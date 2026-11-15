NATO discută securitatea Mării Negre la reuniunea miniștrilor apărării

Publicat 15 nov. 2026, 12:37 Actualizat 15 nov. 2026, 12:48

Trei nave comerciale, aflate sub pavilioane diferite, au fost lovite de drone în apropierea gurilor Dunării, în cursul serii trecute. Ministrul Apărării a anunțat că incidentul nu s-a soldat cu victime, iar incendiile izbucnite la bord au fost controlate de echipaje.

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