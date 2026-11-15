NATO discută securitatea Mării Negre la reuniunea miniștrilor apărării

Trei nave comerciale, aflate sub pavilioane diferite, au fost lovite de drone în apropierea gurilor Dunării, în cursul serii trecute. Ministrul Apărării a anunțat că incidentul nu s-a soldat cu victime, iar incendiile izbucnite la bord au fost controlate de echipaje.
Ministrul Apărării Naționale va aduce în atenția aliaților NATO situația de securitate din regiunea Mării Negre, în cadrul reuniunii miniștrilor apărării din statele membre, programată marți și miercuri, la Bruxelles. Oficialul consideră că România are nevoie de sprijinul și solidaritatea aliaților pentru consolidarea securității în regiune, în special prin misiuni de patrulare aeriană cu avioane de observare și prin furnizarea de echipamente destinate combaterii dronelor.
În acest context, ministrul Apărării a anunțat că a purtat discuții cu reprezentanții companiei Thales, furnizorul radarelor Gap Filler pentru România. Potrivit oficialului, livrarea acestor echipamente ar urma să fie devansată, astfel încât sistemele să ajungă în țară mai devreme decât termenul stabilit inițial.
Consolidarea capacităților de apărare rămâne o prioritate pentru Ministerul Apărării Naționale. Printre principalele direcții de acțiune se numără dotarea cu echipamente moderne, pregătirea personalului militar, intensificarea schimbului de informații și dezvoltarea cooperării internaționale.
În paralel, autoritățile române continuă demersurile diplomatice pentru identificarea unor soluții rapide și eficiente la noile provocări de securitate din regiunea Mării Negre, în contextul incidentelor recente în care mai multe nave au fost lovite de drone în apropierea gurilor Dunării.