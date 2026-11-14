Fiica lui Bolojan, nuntă în locație exclusivistă. Politicianul e socru mic, în ziua protestelor

Publicat 14 nov. 2026, 22:14 Actualizat 14 nov. 2026, 22:15 Sursă Realitatea PLUS

Lux și opulență în familia lui Ilie Bolojan, în plină criză economică. În timp ce românilor li s-a cerut austeritate și solidaritate, fiica fostului premier se căsătorește într-o locație exclusivistă din Oradea, cu o sală de 400 de locuri. La nuntă sunt invitați și mai mulți grei ai PNL.

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