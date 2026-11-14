Fiica lui Bolojan, nuntă în locație exclusivistă. Politicianul e socru mic, în ziua protestelor

Lux și opulență în familia lui Ilie Bolojan, în plină criză economică. În timp ce românilor li s-a cerut austeritate și solidaritate, fiica fostului premier se căsătorește într-o locație exclusivistă din Oradea, cu o sală de 400 de locuri. La nuntă sunt invitați și mai mulți grei ai PNL.
Românii strâng cureaua, Bolojan rupe ringul la palatul de nunți
Nuntă cu fast în familia lui Ilie Bolojan, în timp ce românilor li se cere să strângă cureaua. Fiica cea mare a fostului premier s-a căsătorit la Oradea, cu Daniel Bota, fost fotbalist al FC Bihor. Printre participanți s-au numărat senatorul PNL Vasile Blaga, primarul municipiului Cluj-Napoca Emil Boc, europarlamentarul Dan Motreanu, Mihai Jurca, fostul șef al Cancelariei premierului Bolojan, și Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei. Nuntașii nu s-au ascuns și și-au etalat blănurile și mașinile de lux, la intrarea în restaurant. Pe surse, la marele eveniment participă și oameni de afaceri cunoscuți, printre care și Cristina Bâtlan, fondatoarea unui celebru brand de genți și pantofi, care ar fi fost preluată de la aeroport de un echipaj SPP.
Rochia partenerei lui Bolojan depășește 4.000 de dolari
Ilie Bolojan a venit însoțit de partenera sa, Ioana Fâșie. Potrivit unor surse, rochia purtată de aceasta face parte din colecția Anei Radu, unul dintre cei mai cunoscuți desgineri români. Iar prețul acesteia depășește 4.000 de dolari.
Petrecerea are loc la Palazzo Grand Hall, o locație exclusivistă cu o capacitate de aproximativ 400 de persoane. Potrivit informațiilor obținute cu ajutorul inteligenței artificiale, pentru o nuntă cu peste 200 de persoane, costul total pentru locație, care include meniu, băuturi și alte servicii, se situează, în medie, între 11.000 EUR și 18.000 EUR, echivalentul a 55 - 90 de mii de lei. În plus, pentru eveniment au fost rezervate 140 de camere la Hilton.
Ceremonia religioasă a fost programată la Biserica cu Lună, iar la petrecere sunt așteptați și mai mulți lideri liberali, printre care Daniel Buda, Florin Roman și Dan Motreanu. Reprezentanții PNL spun că este o nuntă privată, dar imaginile și amploarea evenimentului contrastează puternic cu discursul de austeritate promovat de Ilie Bolojan în perioada în care s-a aflat la Palatul Victoria.