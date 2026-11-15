Legături de familie. Afaceri și politică în jurul nunții fiicei lui Ilie Bolojan. Ce conexiuni ies la iveală VIDEO

Nunta fiicei lui Ilie Bolojan aduce în atenție o serie de conexiuni de afaceri și relații politice din județul Bihor. Patronul salonului Palace, Gheorghe Neag, este asociat în relatările publice cu mai multe nume importante din administrația locală. În ecuație apar președintele CJ Bihor, Mircea Mălan, primarul Oradei, Florin Birta, dar și controversatul proiect turistic de la Colești.
Nunta fiicei lui Ilie Bolojan este în centrul unor dezvăluiri privind presupuse legături de afaceri între oameni de afaceri și politicieni din județul Bihor. Sala de evenimente în care a fost organizată petrecerea, Palace, aparține omului de afaceri Gheorghe Neag, fiul fostului consilier județean PNL Dumitru Neag. În jurul proprietarilor localului sunt invocate mai multe conexiuni cu persoane importante din administrația locală și cu afaceri derulate în județ.
Potrivit informațiilor prezentate în cadrul unor dezvăluiri publice, Gheorghe Neag ar avea relații apropiate cu Mircea Mălan, președintele Consiliului Județean Bihor, care a preluat funcția deținută anterior de Ilie Bolojan. Legăturile dintre cei doi sunt puse în contextul unor afaceri și colaborări la nivel local.
Legături de afaceri între proprietarii salonului Palace și oameni din administrația locală
Un alt nume menționat este cel al lui Beniamin Teț, despre care se afirmă că ar fi asociat în afaceri cu Gheorghe Neag. Acesta este prezentat drept cumnatul primarului municipiului Oradea, Florin Birta, apropiat al lui Ilie Bolojan.
Astfel, în jurul sălii de evenimente în care a avut loc nunta fiicei fostului premier sunt invocate conexiuni de afaceri care ar intersecta mai multe persoane cu influență în administrația județeană și locală.
Afacerea Colești, o altă legătură controversată
În dezvăluirile prezentate sunt amintite și presupusele legături dintre Gheorghe Neag și familia președintelui CJ Bihor. Potrivit unor informații apărute în presa locală, omul de afaceri ar figura într-o cooperativă agricolă alături de Andreea Mălan, fiica lui Mircea Mălan.
Proiectul, cunoscut în spațiul public drept „afacerea Colești”, ar viza dezvoltarea unei destinații turistice în satul Colești. Conform relatărilor presei locale, Gheorghe Neag și un partener ar fi achiziționat peste 20 de proprietăți în zonă, cu intenția de a restaura casele tradiționale și de a dezvolta un proiect turistic de amploare.
Deocamdată, informațiile privind aceste conexiuni și afaceri trebuie privite în contextul declarațiilor și relatărilor publice, fără ca simpla existență a unor relații de afaceri sau de familie să demonstreze existența unor fapte ilegale. Rămân de clarificat natura colaborărilor și eventualele legături dintre activitățile economice menționate și funcțiile publice deținute de persoanele implicate.