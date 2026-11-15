Legături de familie. Afaceri și politică în jurul nunții fiicei lui Ilie Bolojan. Ce conexiuni ies la iveală VIDEO

Publicat 15 nov. 2026, 09:35 Actualizat 15 nov. 2026, 09:36 Sursă Realitatea PLUS

Nunta fiicei lui Ilie Bolojan aduce în atenție o serie de conexiuni de afaceri și relații politice din județul Bihor. Patronul salonului Palace, Gheorghe Neag, este asociat în relatările publice cu mai multe nume importante din administrația locală. În ecuație apar președintele CJ Bihor, Mircea Mălan, primarul Oradei, Florin Birta, dar și controversatul proiect turistic de la Colești.

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