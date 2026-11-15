Rezidențiatul, în pragul unei schimbări importante. Ce propune Alexandru Rogobete

Scris de Iulian Budusan Publicat: 15 nov. 2026, 13:54

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pregătește o schimbare importantă la concursul de Rezidențiat. Oficialul ia în calcul ca acesta să fie ultimul an în care se vor scoate posturi pentru rezidenți, urmând ca acestea să fie transformate în locuri. Rogobete susține că pregătirea medicilor nu trebuie condiționată de obligația de a rămâne într-un anumit spital sau într-o anumită localitate.

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