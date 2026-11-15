Rezidențiatul, în pragul unei schimbări importante. Ce propune Alexandru Rogobete

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pregătește o schimbare importantă la concursul de Rezidențiat. Oficialul ia în calcul ca acesta să fie ultimul an în care se vor scoate posturi pentru rezidenți, urmând ca acestea să fie transformate în locuri. Rogobete susține că pregătirea medicilor nu trebuie condiționată de obligația de a rămâne într-un anumit spital sau într-o anumită localitate.
Ministerul Sănătății pregătește o platformă digitală prin care medicii vor putea consulta toate posturile disponibile în spitalele din România, dar și calendarul concursurilor de angajare. Anunțul a fost făcut de ministrul Alexandru Rogobete, care susține că noul sistem va asigura transparență în ocuparea posturilor din Sănătate și va elimina practicile prin care unele concursuri sunt făcute cunoscute doar unui număr restrâns de candidați. Platforma ar urma să devină funcțională la începutul anului viitor.
Alexandru Rogobete a cerut o evaluare a celor 7.000 de posturi din sistemul sanitar a căror ocupare a fost deblocată în luna iunie. Ministerul vrea să afle câte dintre acestea au fost efectiv scoase la concurs, câte au fost ocupate și în ce unități medicale au avut loc angajările. Ministrul a atras atenția asupra unor situații în care anunțurile privind organizarea concursurilor nu sunt promovate corespunzător, fiind afișate în locuri greu accesibile potențialilor candidați.
Pentru a schimba această practică, Ministerul Sănătății lucrează, împreună cu Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) și alte instituții, la un instrument online care va centraliza informațiile despre angajările din spitale. Medicii vor putea vedea în timp real ce posturi sunt disponibile, ce specialități sunt vizate, în ce localități se organizează concursuri și care sunt termenele de înscriere.
O altă schimbare importantă vizează organizarea concursului de Rezidențiat. Ministrul ia în calcul ca actuala sesiune să fie ultima în care vor mai fi scoase posturi destinate medicilor rezidenți. Propunerea vine după ce, potrivit lui Alexandru Rogobete, experiența ultimilor patru-cinci ani a arătat că numeroase posturi rămân neocupate sau că medicii care le aleg nu se mai întorc la spitalele respective după finalizarea pregătirii.
Oficialul a explicat că există și situații în care rezidenții descoperă, pe parcursul pregătirii, că specialitatea aleasă nu li se potrivește și decid să își schimbe direcția profesională. În aceste condiții, ministrul consideră că obligarea unui tânăr medic să își aleagă încă de la începutul Rezidențiatului un anumit post nu reprezintă cea mai eficientă soluție pentru sistemul sanitar.
În locul posturilor, Alexandru Rogobete propune suplimentarea locurilor la Rezidențiat, astfel încât mai mulți absolvenți de Medicină să poată beneficia de pregătire de specialitate, fără să fie condiționați de angajamentul de a rămâne într-un anumit spital. Ministrul susține că medicii rezidenți trebuie să aibă libertatea de a-și alege locul de muncă după terminarea pregătirii, în funcție de specialitatea dobândită și de oportunitățile profesionale.