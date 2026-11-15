USR, partidul care a promis reforma, dar descoperit sinecurile. Funcții de lux pentru oamenii partidului

Publicat 15 nov. 2026, 08:16 Actualizat 15 nov. 2026, 08:17 Sursă Realitatea PLUS

Au criticat clientelismul politic, au denunțat privilegiile și au promis depolitizarea instituțiilor. Ajunși în poziții de putere, oamenii USR au ajuns însă în consilii de administrație și funcții plătite regește. Cine sunt beneficiarii și cât costă aceste numiri bugetul public?

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