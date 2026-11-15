USR, partidul care a promis reforma, dar descoperit sinecurile. Funcții de lux pentru oamenii partidului
Au criticat clientelismul politic, au denunțat privilegiile și au promis depolitizarea instituțiilor. Ajunși în poziții de putere, oamenii USR au ajuns însă în consilii de administrație și funcții plătite regește. Cine sunt beneficiarii și cât costă aceste numiri bugetul public?
Cei de la USR au denunțat ani la rând clientelismul politic și au acuzat partidele tradiționale că transformă instituțiile statului în adevărate agenții de plasare a oamenilor de partid. Au promis că vor elimina sinecurile și că vor aduce în administrație profesioniști selectați pe criterii de competență. Numai că, odată ajunși la putere, useriștii se confruntă cu acuzații că au preluat exact practicile pe care le condamnau. Funcții bine plătite, consilii de administrație și numiri controversate. Iar lista este lungă.
Unul dintre cele mai grăitoare exemple este Gabriel Budescu, directorul Companiei Naționale de Investiții Rutiere. Numit în funcție în urmă cu doi ani, acesta cumulează venituri lunare de peste 62.000 de lei, echivalentul a mai bine de 13.000 de euro. Aproape 48.000 de lei provin din salariul de director al CNIR, în timp ce alte peste 14.000 de lei reprezintă indemnizația încasată pentru mandatul din Consiliul de Administrație al Carpatica Feroviar România.
O remunerație care ridică semne de întrebare, mai ales în contextul criticilor venite din interiorul companiei.
Iar Gabriel Budescu nu este un caz izolat. Social-democrații au prezentat recent o listă cu mai multe persoane despre care susțin că au fost promovate de USR în funcții remunerate generos în companii de stat. Printre acestea se numără fostul parlamentar USR Nicu Fălcoi, despre care PSD afirmă că obține aproximativ 24.000 de lei lunar din indemnizațiile aferente unor consilii de administrație.
Pe aceeași listă apare Adriana Miron, despre care social-democrații susțin că încasează aproape 20.000 de lei pe lună din două mandate de administrator special, la Pirochim Victoria și IOR. Aceasta ar fi ocupat anterior și funcția de secretar general al Ministerului Economiei.
Un alt nume invocat de PSD este Ion Daniel Popescu, despre care partidul afirmă că primește aproximativ 22.000 de lei lunar din două consilii de administrație, la Uzina Mecanică București și Sanevit. În aceeași categorie este menționată și Aurora-Speranța Munteanu, despre care social-democrații susțin că încasează 17.000 de lei lunar pentru funcția de administrator special la Romarm.
Dar rețeaua numirilor controversate nu se rezumă doar la indemnizații și salarii. În august 2025, USR anunța cu mare tam-tam că a analizat peste 1.000 de CV-uri pentru a selecta profesioniști care să ocupe funcții în administrația publică. Mesajul partidului era unul fără echivoc: competență, transparență și meritocrație. În realitate însă, o investigație de presă a scos la iveală că printre persoanele selectate s-ar fi aflat și apropiați ai liderilor USR.
Un exemplu este Alina Gîrbea, cumnata lui Cătălin Drulă, care a ajuns secretar de stat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Potrivit investigației, pe lista persoanelor declarate câștigătoare s-ar fi regăsit și alți membri sau apropiați ai partidului. O situație care pune sub semnul întrebării criteriile reale după care s-a făcut selecția.
Nici companiile din industria de apărare nu au fost ocolite de astfel de numiri. În iulie 2025, trei membri USR au fost desemnați administratori provizorii în Consiliul de Administrație al companiei Avioane Craiova. Printre ei s-a aflat și fostul parlamentar Nicu Fălcoi, care a preluat funcția de președinte al Consiliului de Administrație.
La momentul respectiv, ministrul Economiei de atunci, Radu Miruță, a susținut că nu cunoștea apartenența politică a celor numiți și că selecția s-a bazat pe analiza CV-urilor.
Un alt nume care ridică semne de întrebare este Dan Reșitnec. Fost șef de cabinet al lui Dominic Fritz la Primăria Timișoara și considerat un apropiat al liderului USR, acesta a ajuns secretar general adjunct al Guvernului, funcție cu rang de secretar de stat.
În fața acestor controverse, actualul ministru al Economiei, Daniel Zamfir, anunță verificări prin Corpul de control. Oficialul susține că vrea să facă lumină în privința numirilor și a banilor cheltuiți pentru indemnizațiile din consiliile de administrație.
De la promisiunea depolitizării până la numiri în funcții bine remunerate, de la selecții prezentate drept concursuri de meritocrație până la acuzații privind promovarea oamenilor apropiați de partid, toate aceste cazuri pun sub semnul întrebării discursul reformist al USR. Partidul care promitea să închidă robinetul sinecurilor este acum acuzat că a deschis unul propriu, alimentat tot din bani publici.
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