Nicușor Dan, întâlnire importantă la Summitul din Cambodgia. Ce a discutat cu directorul general UNESCO

Președintele României, Nicușor Dan, a avut o întrevedere cu Khaled El-Enany, directorul general al UNESCO, în marja Summitului Francofoniei organizat la Phnom Penh, în Cambodgia. Discuțiile au vizat consolidarea relației României cu organizația internațională, cooperarea în domeniul cercetării științifice și susținerea proiectelor dedicate educației și accesului la cunoaștere.
Întâlnirea are loc într-un moment simbolic pentru România, care marchează 70 de ani de la aderarea la UNESCO. Cu această ocazie, șeful statului a reafirmat angajamentul țării noastre față de valorile și obiectivele organizației, precum și importanța colaborării internaționale pentru promovarea păcii.
Nicușor Dan, despre relația României cu UNESCO și cooperarea internațională
Într-un mesaj publicat după întrevedere, președintele a evidențiat rolul UNESCO în dezvoltarea cooperării dintre state, în special în domenii precum educația, știința, cultura și comunicarea.
Nicușor Dan a transmis că România își dorește să contribuie în continuare la proiectele internaționale ale organizației și să susțină inițiativele care facilitează schimbul de experiență și dezvoltarea cunoașterii.
Un subiect important al discuțiilor l-a reprezentat colaborarea științifică la nivel global. Președintele a subliniat necesitatea sprijinirii cercetătorilor, în special a celor aflați la început de carieră, dar și importanța dezvoltării capacităților de cercetare și a accesului la resurse educaționale și științifice.
Centrul de cercetare de la Măgurele, în atenția discuțiilor cu șeful UNESCO
Un punct important al întrevederii a fost Centrul Internațional de Formare Avansată și Cercetare în Fizică (CIFRA) de la Măgurele, instituție care funcționează sub egida UNESCO.
Nicușor Dan a evidențiat importanța acestui centru pentru cercetarea științifică din România și a exprimat interesul pentru dezvoltarea activităților sale și extinderea colaborărilor cu instituții și specialiști din rețelele internaționale ale organizației.
Potrivit mesajului președintelui, consolidarea proiectelor CIFRA ar putea contribui la creșterea vizibilității cercetării românești și la dezvoltarea unor parteneriate științifice la nivel internațional.