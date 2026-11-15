Nicușor Dan, întâlnire importantă la Summitul din Cambodgia. Ce a discutat cu directorul general UNESCO

Publicat 15 nov. 2026, 15:25 Actualizat 15 nov. 2026, 15:26

Președintele României, Nicușor Dan, a avut o întrevedere cu Khaled El-Enany, directorul general al UNESCO, în marja Summitului Francofoniei organizat la Phnom Penh, în Cambodgia. Discuțiile au vizat consolidarea relației României cu organizația internațională, cooperarea în domeniul cercetării științifice și susținerea proiectelor dedicate educației și accesului la cunoaștere.

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