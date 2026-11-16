Călin Georgescu, adus la Tribunalul Ilfov pentru primul termen în dosarul de înșelăciune de 1,1 milioane de euro

Publicat 16 nov. 2026, 07:15 Actualizat 16 nov. 2026, 07:26 Sursă Realitatea PLUS

Zi importantă pentru Călin Georgescu. Fostul candidat la alegerile prezidențiale urmează să fie adus luni, 16 noiembrie, la Tribunalul Ilfov, unde are loc primul termen după trimiterea sa în judecată în dosarul de înșelăciune cu un prejudiciu de aproximativ 1,1 milioane de euro. Alături de acesta, în fața judecătorilor va ajunge și omul de afaceri Ionel Rusen. Magistrații vor analiza măsurile preventive dispuse în cazul celor doi, în timp ce o altă decizie importantă privind arestul lui Călin Georgescu este așteptată în această săptămână la Curtea de Apel București, conform Realitatea PLUS.

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