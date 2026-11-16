Călin Georgescu, adus la Tribunalul Ilfov pentru primul termen în dosarul de înșelăciune de 1,1 milioane de euro

Zi importantă pentru Călin Georgescu. Fostul candidat la alegerile prezidențiale urmează să fie adus luni, 16 noiembrie, la Tribunalul Ilfov, unde are loc primul termen după trimiterea sa în judecată în dosarul de înșelăciune cu un prejudiciu de aproximativ 1,1 milioane de euro. Alături de acesta, în fața judecătorilor va ajunge și omul de afaceri Ionel Rusen. Magistrații vor analiza măsurile preventive dispuse în cazul celor doi, în timp ce o altă decizie importantă privind arestul lui Călin Georgescu este așteptată în această săptămână la Curtea de Apel București, conform Realitatea PLUS.
Călin Georgescu ajunge în fața judecătorilor de la Tribunalul Ilfov. Primul termen în dosarul de înșelăciune
Călin Georgescu va compărea luni pentru prima dată în fața judecătorului de cameră preliminară de la Tribunalul Ilfov, după ce procurorii DIICOT au dispus trimiterea sa în judecată. La primul termen în dosarul de înșelăciune, magistrații vor analiza dacă se impune menținerea sau modificarea măsurii arestării preventive în cazul fostului candidat la prezidențiale și al omului de afaceri Ionel Rusen.
Cei doi au fost trimiși în judecată pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Dosarul se află în etapa camerei preliminare, înainte de începerea judecării pe fond a acuzațiilor formulate de procurori.
Dosarul cu prejudiciu de 1,1 milioane de euro. Ce acuzații îi aduc procurorii lui Călin Georgescu
Anchetatorii susțin că fostul candidat la alegerile prezidențiale și omul de afaceri Ionel Rusen ar fi fost implicați într-un mecanism prin care un om de afaceri român ar fi fost convins să plătească garanții pentru obținerea unui împrumut în valoare de șase milioane de euro.
Potrivit procurorilor DIICOT, omul de afaceri ar fi fost determinat să transfere sume importante de bani, în schimbul promisiunii că va obține finanțarea necesară dezvoltării afacerilor sale. Ulterior, acesta ar fi fost convins să achite o garanție suplimentară, cu promisiunea că valoarea creditului ar putea crește la 15 milioane de euro. Împrumutul nu a mai fost acordat, iar banii plătiți drept garanții nu ar mai fi fost recuperați, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 1,1 milioane de euro.
O nouă decizie importantă, așteptată săptămâna aceasta. Călin Georgescu ar putea părăsi Arestul Central
Tot în această săptămână este așteptată o decizie a Curții de Apel București privind măsura preventivă în cazul lui Călin Georgescu. Tribunalul București a decis, pe 9 noiembrie, înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu, însă procurorii DIICOT au contestat hotărârea.
Magistrații Curții de Apel București urmează să stabilească dacă fostul candidat la alegerile prezidențiale va rămâne în Arestul Central sau dacă va beneficia de măsura mai blândă dispusă de Tribunalul București. Până la soluționarea definitivă a contestației, Călin Georgescu rămâne în arest preventiv.