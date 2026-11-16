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USR și PNL pregătesc o moțiune împotriva ministrului Sănătății. Ce îi reproșează lui Alexandru Rogobete

USR și PNL pregătesc o moțiune împotriva ministrului Sănătății. Foto: Inquam

USR și PNL pregătesc o moțiune împotriva ministrului Sănătății. Foto: Inquam

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Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 16 nov. 2026, 18:30

Deputații USR și PNL vor depune o moțiune simplă împotriva ministrului Alexandru Rogobete, acuzat de gestionarea deficitară a crizei medicamentelor și de reacții nepotrivite față de pacienții oncologici.

Alexandru Rogobete se confruntă cu o inițiativă parlamentară comună a USR și PNL. Deputații celor două formațiuni pregătesc o moțiune simplă la adresa ministrului Sănătății, după controversele provocate de declarațiile sale referitoare la lipsa unui medicament pentru pacienții oncologici.

Anunțul a fost făcut luni de Diana Stoica, lidera grupului parlamentar USR din Camera Deputaților. Aceasta a criticat modul în care ministrul a reacționat după ce o jurnalistă a relatat că a căutat un medicament în mai multe locuri din București, fără să reușească să îl găsească.

Diana Stoica susține că, în loc să se concentreze asupra rezolvării problemei semnalate, Alexandru Rogobete a ales să conteste relatarea jurnalistei și să le reproșeze pacienților oncologici că semnalează dificultățile cu care se confruntă.

Împreună cu colegii noștri deputați USR și PNL vom depune o moțiune simplă împotriva ministrului Sănătății Alexandru Rogobete, care de când a revenit la Ministerul Sănătății, unde a fost mai bine de patru ani și ceva, oricum responsabil de multe lucruri pentru a îmbunătăți viața pacienților din România, s-a apucat să se rățoiască la pacienții oncologici. O jurnalistă a semnalat absența unui medicament pe care l-a căutat prin tot Bucureștiul și pe care nu a reușit să-l găsească. Domnul Rogobete a găsit de cuviință, în loc să rezolve această problemă, să o facă mincinoasă și să certe pacienții oncologici din țara noastră, care știți că de multe ori au fost în această situație nedreaptă de a nu-și găsi tratamentul necesar care să le aline durerea cauzată de aceste afecțiuni cronice foarte grave de care suferă

a declarat Diana Stoica

PNL acuză eșecul primului mandat al lui Rogobete

Liderul deputaților liberali, Gabriel Andronache, a susținut că problemele actuale din sistemul sanitar arată că activitatea ministrului nu a produs rezultatele așteptate. Acesta a readus în discuție promisiunile făcute în primul mandat, inclusiv proiectele de construire a unor spitale care, potrivit afirmațiilor sale, nu au fost duse la îndeplinire.

Andronache a criticat și faptul că dificultățile legate de aprovizionarea cu medicamente nu au fost eliminate, precizând că tocmai această problemă va reprezenta tema centrală a moțiunii simple.

Am constatat, am și spus-o de altfel săptămânile trecute, că domnul Rogobete a predat 'greaua moștenire' domnului Rogobete. Și, iată, astăzi se confirmă din nou faptul că primul mandat ministerial al domnului Rogobete a fost un dezastru. Nu mai reamintesc aici despre faptul ca a promis foarte multe spitale, vreo 24, și nu s-a realizat aproape niciunul. Nu mai vorbim aici despre faptul că această criză a medicamentelor continuă. De altfel, acesta va fi și obiectul moțiunii simple, sens în care colegii noștri vor face și comunicările acestea

a declarat Gabriel Andronache

Vlad Voiculescu îl acuză pe ministru că pune imaginea personală pe primul loc

Critici la adresa lui Alexandru Rogobete a formulat și europarlamentarul USR Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății. Acesta a mărturisit că, la începutul mandatului, a avut așteptări mari de la actualul titular al portofoliului, pe care îl considera un politician tânăr, dispus să abordeze diferit problemele din sistem.

Voiculescu spune însă că și-a schimbat părerea după ce a observat că activitatea ministrului a fost însoțită de numeroase materiale de comunicare publică, fără ca problemele importante din sănătate să primească soluții.

Trebuie să spun că nu am reacționat pentru multă vreme la comunicările domnului Rogobete. Asta pentru că la început am avut o mare speranță legată chiar de persoana dumnealui. Mi-a părut un tânăr care vrea să facă lucrurile ușor diferit, care capătă curaj, căruia i-a crescut de la un anumit moment chiar un pic de coloană vertebrală. M-am înșelat, din păcate. Dacă începutul mandatului dumisale a fost unul, trebuie să spun, promițător, ce am văzut apoi este foarte multă comunicare. În ultima vreme, nu știu dacă dumneavoastră ați mai experimentat așa ceva în istoria politică a României, dar atât de multe video-uri, filmate vertical, orizontal, cum doriți, pe pagina Ministerului Sănătății, cred că nu sunt din 1990 până astăzi. Cred că vorbim despre un ministru obsedat de propria imagine și asta nu ar fi în sine o problemă dacă am vedea și probleme rezolvate. Dacă ne uităm la problemele mari din sănătate, vedem că ele, pe de o parte, sunt vechi, pe de altă parte, vedem aceleași reacții și vizavi de acele probleme, dar și vizavi de oameni, ceea ce e și mai periculos, pe care le-am văzut în istoria PSD

a declarat fostul ministrul al Sănătății
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