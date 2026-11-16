USR și PNL pregătesc o moțiune împotriva ministrului Sănătății. Ce îi reproșează lui Alexandru Rogobete

Deputații USR și PNL vor depune o moțiune simplă împotriva ministrului Alexandru Rogobete, acuzat de gestionarea deficitară a crizei medicamentelor și de reacții nepotrivite față de pacienții oncologici.
Alexandru Rogobete se confruntă cu o inițiativă parlamentară comună a USR și PNL. Deputații celor două formațiuni pregătesc o moțiune simplă la adresa ministrului Sănătății, după controversele provocate de declarațiile sale referitoare la lipsa unui medicament pentru pacienții oncologici.
Anunțul a fost făcut luni de Diana Stoica, lidera grupului parlamentar USR din Camera Deputaților. Aceasta a criticat modul în care ministrul a reacționat după ce o jurnalistă a relatat că a căutat un medicament în mai multe locuri din București, fără să reușească să îl găsească.
Diana Stoica susține că, în loc să se concentreze asupra rezolvării problemei semnalate, Alexandru Rogobete a ales să conteste relatarea jurnalistei și să le reproșeze pacienților oncologici că semnalează dificultățile cu care se confruntă.
PNL acuză eșecul primului mandat al lui Rogobete
Liderul deputaților liberali, Gabriel Andronache, a susținut că problemele actuale din sistemul sanitar arată că activitatea ministrului nu a produs rezultatele așteptate. Acesta a readus în discuție promisiunile făcute în primul mandat, inclusiv proiectele de construire a unor spitale care, potrivit afirmațiilor sale, nu au fost duse la îndeplinire.
Andronache a criticat și faptul că dificultățile legate de aprovizionarea cu medicamente nu au fost eliminate, precizând că tocmai această problemă va reprezenta tema centrală a moțiunii simple.
Vlad Voiculescu îl acuză pe ministru că pune imaginea personală pe primul loc
Critici la adresa lui Alexandru Rogobete a formulat și europarlamentarul USR Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății. Acesta a mărturisit că, la începutul mandatului, a avut așteptări mari de la actualul titular al portofoliului, pe care îl considera un politician tânăr, dispus să abordeze diferit problemele din sistem.
Voiculescu spune însă că și-a schimbat părerea după ce a observat că activitatea ministrului a fost însoțită de numeroase materiale de comunicare publică, fără ca problemele importante din sănătate să primească soluții.