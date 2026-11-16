Distribuitorii și farmaciile anunță suplimentearea stocurilor de Lyrica și medicamente echivalente

Publicat 16 nov. 2026, 21:16 Actualizat 16 nov. 2026, 21:17

Distribuitorii și retailerii de medicamente au început demersuri pentru suplimentarea stocurilor de Lyrica și ale variantelor sale generice, în contextul preocupărilor legate de accesul pacienților la tratament. Anunțul a fost făcut luni de Asociația Distribuitorilor și Retailerilor Farmaceutici din România (ADRFR). Tot luni, ministrul Sănătății i-a chemat pe reprezentanții industriei farma la discuții, pentru a rezolva criza care-i afectează pe numeroși bolnavi, inclusiv de cancer.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre medicamente cancercrizafarmaciefurnizori