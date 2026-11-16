Distribuitorii și farmaciile anunță suplimentearea stocurilor de Lyrica și medicamente echivalente

Distribuitorii și retailerii de medicamente au început demersuri pentru suplimentarea stocurilor de Lyrica și ale variantelor sale generice, în contextul preocupărilor legate de accesul pacienților la tratament. Anunțul a fost făcut luni de Asociația Distribuitorilor și Retailerilor Farmaceutici din România (ADRFR). Tot luni, ministrul Sănătății i-a chemat pe reprezentanții industriei farma la discuții, pentru a rezolva criza care-i afectează pe numeroși bolnavi, inclusiv de cancer.
Distribuitorii și retailerii de medicamente au început demersuri pentru suplimentarea stocurilor de Lyrica și ale variantelor sale generice, în contextul preocupărilor legate de accesul pacienților la tratament, a transmis luni Asociația Distribuitorilor și Retailerilor Farmaceutici din România (ADRFR), într-un comunicat.
Potrivit organizației, în prezent stocuri de Lyrica și de medicamentele generice echivalente, disponibile în depozite și farmacii din întreaga țară, sunt limitate.
„Distribuitorii au lansat comenzi pentru a crește volumele de stocuri de Lyrica și variantele generice și, imediat ce aceste comenzi vor fi onorate, vom asigura distribuirea lor rapidă către farmaciile comunitare”, se arată în comunicatul transmis de asociație.
ADRFR precizează că, din cauza legislației din domeniul concurenței, nu poate centraliza și nu deține date exacte privind cantitățile de Lyrica și medicamente generice aflate în stocurile fiecărei companii membre.
Organizația și-a exprimat, totodată, disponibilitatea de a continua colaborarea cu autoritățile și actorii din sectorul farmaceutic pentru găsirea unor soluții care să asigure accesul rapid și facil al pacienților la tratamentele necesare.
Înființată în 2003, ADRFR reprezintă unele dintre cele mai mari companii din sectorul distribuției și retailului farmaceutic din România. Membrii asociației au peste 10.000 de angajați și operează aproximativ 1.500 de farmacii la nivel național și este afiliată structurilor europene de profil.