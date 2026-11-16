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Politica· 1 min citire
Băsescu cere reforma administrativă prin ordonanță de urgență: „Dacă o fac așa cum au început-o, mai bine se opresc”
Fostul președinte Traian Băsescu (Profimedia)
Publicat16 nov. 2026, 23:56
SursăRealitatea.Net, tvr
Fostul președinte Traian Băsescu a lansat un avertisment dur cu privire la proiectul de reformă administrativ-teritorială, susținând că actuala abordare riscă să compromită întregul proces. Fostul șef al statului a pledat pentru o reformă făcută „de sus în jos”, prin decizii ferme ale Guvernului, și a relansat ideea organizării țării în opt regiuni mari, plus două zone cu statut special.
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