Stenograme ședință PSD. Grindeanu: "Bolojan a făcut reforme dând femei de serviciu afară" - SURSE Realitatea PLUS

Sorin Grindeanu ar fi criticat reforma administrației promovate de premierul Ilie Bolojan, pe care ar fi catalogat-o drept „o butaforie”. Potrivit stenogramelor obținute pe surse de Realitatea PLUS din ședința Biroului Permanent Național (BPN) al PSD de luni, 16 noiembrie, liderul social-democrat ar fi susținut că măsurile prezentate drept reforme au presupus inclusiv concedierea unor femei de serviciu, care ar fi fost ulterior reangajate prin intermediul unor companii ale primăriei sau ale statului.
Astfel, potrivit informațiilor obținute de Realitatea PLUS, Grindeanu ar fi calificat reforma drept „o butaforie”, susținând că măsurile adoptate nu ar fi produs schimbările anunțate.
În cadrul aceleiași ședințe, liderul social-democrat ar fi abordat și tema comasării instituțiilor statului, precum și reforma administrației locale. Grindeanu ar fi susținut că măsurile trebuie aplicate la nivelul întregii țări, în cadrul unei reforme generale a administrației publice, care să vizeze toate structurile și să se aplice în mod unitar.
Totodată, Sorin Grindeanu ar fi subliniat necesitatea unui acord politic între partidele aflate la guvernare pentru implementarea acestor reforme.
Social-democrații au avut luni, 16 noiembrie, o ședința decisivă privind reformele propuse de PSD. Printre principalele subiecte discutate s-au numărat reorganizarea instituțiilor și companiilor de stat, dintre care cel puțin 100 ar putea dispărea, dar și schimbarea hărții administrative a României. Pe agenda discuțiilor s-au aflat și majorarea salariului minim, reducerea taxării muncii, ajutoarele pentru românii care nu își mai permit să plătească facturile la energie și situația bugetului de stat pentru 2027.