Stenograme ședință PSD. Grindeanu: "Bolojan a făcut reforme dând femei de serviciu afară" - SURSE Realitatea PLUS

Publicat 16 nov. 2026, 13:05 Actualizat 16 nov. 2026, 13:09 Sursă Realitatea PLUS

Sorin Grindeanu ar fi criticat reforma administrației promovate de premierul Ilie Bolojan, pe care ar fi catalogat-o drept „o butaforie”. Potrivit stenogramelor obținute pe surse de Realitatea PLUS din ședința Biroului Permanent Național (BPN) al PSD de luni, 16 noiembrie, liderul social-democrat ar fi susținut că măsurile prezentate drept reforme au presupus inclusiv concedierea unor femei de serviciu, care ar fi fost ulterior reangajate prin intermediul unor companii ale primăriei sau ale statului.

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